Sunday, 31 March 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوسف بحث مع سفراء السعودية والإمارات والبحرين العمل الجماعي المشترك

3/31/2024 2:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين لدى البلاد سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ فهد اليوسف في قصر بيان ـ كل على حدة ـ سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة د.مطر حامد النيادي، وسفير مملكة البحرين الشقيقة صلاح المالكي.
وأضافت أنه تم خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

MENAFN31032024000130011022ID1108041475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث