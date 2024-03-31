اليوسف بحث مع سفراء السعودية والإمارات والبحرين العمل الجماعي المشترك

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين لدى البلاد سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ فهد اليوسف في قصر بيان ـ كل على حدة ـ سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة د.مطر حامد النيادي، وسفير مملكة البحرين الشقيقة صلاح المالكي.
وأضافت أنه تم خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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