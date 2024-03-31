وزير الكهرباء يُصدر قرارات تسمية وكلاء الوزارة بالتكليف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الانتهاء من تقييم 30 ألف موظف في أبريل والمكافأة في مايو
دارين العلي
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف قرارا وزاريا عهد فيه إلى م.مها العسعوسي القيام بأعمال وكيل الوزارة إلى جانب عملها وكيلا مساعدا لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف.
كما أصدر الحجرف قرارا بتكليف مدير إدارة تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المائية عبدالله غلوم حسين بالقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المياه إلى جانب عمله.
وأصدر قرارا بتكليف مدير إدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية فهد الظفيري بالقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه إلى جانب عمله.
من جانب آخر، يعمل قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حاليا على إنجاز التقاييم السنوية لموظفي الوزارة والبالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف في قطاعات الوزارة الفنية والإدارية المختلفة.
وقالت مصادر مطلعة إن القطاع أوشك على الانتهاء من عملية التقييم وفقا للوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية المنظمة لصرف المكافأة والتي من أهمها عدد مرات الغياب طوال العام والتي حددها الديوان.
ورجحت المصادر أن يتم الانتهاء من عملية تقييم الموظفين خلال ابريل الجاري وصرف المكافأة في مايو المقبل بعد إنجازها واعتمادها من وكيل الوزارة ومن ثم الوزير، مشيرة إلى أن الوزارة ستشكل لجنة التظلمات بعد صرف المكافأة لتلقي شكاوى الموظفين الذين لم تشملهم المكافأة لأي أسباب كانت ليتم بحثها والتدقيق عليها من قبل اللجنة ومنح المكافأة لمن يستحق منهم. وفي سياق آخر، أوضحت مصادر أن الوزارة تسعى حاليا لأخذ موافقات الجهات الرقابية على مناقصة إيصال التيار الكهربائي لمنطقة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية، وجار الانتهاء من أخذ موافقات الجهات الرقابية عليها، موضحة أن الوزارة لا تالو جهدا في سبيل الإسراع في إيصال التيار للمنطقة من خلال التنسيق والمتابعة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إنشاء المدينة.
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