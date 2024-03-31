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وزير الكهرباء يُصدر قرارات تسمية وكلاء الوزارة بالتكليف

3/31/2024 2:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الانتهاء من تقييم 30 ألف موظف في أبريل والمكافأة في مايو


دارين العلي
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف قرارا وزاريا عهد فيه إلى م.مها العسعوسي القيام بأعمال وكيل الوزارة إلى جانب عملها وكيلا مساعدا لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف.
كما أصدر الحجرف قرارا بتكليف مدير إدارة تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المائية عبدالله غلوم حسين بالقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المياه إلى جانب عمله.
وأصدر قرارا بتكليف مدير إدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية فهد الظفيري بالقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه إلى جانب عمله.
من جانب آخر، يعمل قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حاليا على إنجاز التقاييم السنوية لموظفي الوزارة والبالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف في قطاعات الوزارة الفنية والإدارية المختلفة.
وقالت مصادر مطلعة إن القطاع أوشك على الانتهاء من عملية التقييم وفقا للوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية المنظمة لصرف المكافأة والتي من أهمها عدد مرات الغياب طوال العام والتي حددها الديوان.
ورجحت المصادر أن يتم الانتهاء من عملية تقييم الموظفين خلال ابريل الجاري وصرف المكافأة في مايو المقبل بعد إنجازها واعتمادها من وكيل الوزارة ومن ثم الوزير، مشيرة إلى أن الوزارة ستشكل لجنة التظلمات بعد صرف المكافأة لتلقي شكاوى الموظفين الذين لم تشملهم المكافأة لأي أسباب كانت ليتم بحثها والتدقيق عليها من قبل اللجنة ومنح المكافأة لمن يستحق منهم. وفي سياق آخر، أوضحت مصادر أن الوزارة تسعى حاليا لأخذ موافقات الجهات الرقابية على مناقصة إيصال التيار الكهربائي لمنطقة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية، وجار الانتهاء من أخذ موافقات الجهات الرقابية عليها، موضحة أن الوزارة لا تالو جهدا في سبيل الإسراع في إيصال التيار للمنطقة من خلال التنسيق والمتابعة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إنشاء المدينة.

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