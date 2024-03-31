الربط السككي بين الكويت والسعودية 2028

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
توقعت مصادر في وزارة الأشغال لـ «الأنباء» انتهاء المرحلة الأولى من دراسة مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية خلال الـ 3 أشهر المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تتضمن تحديد المسار الذي سيكون بدايته من الكويت بمنطقة الشدادية مرورا بمدينة الرياض في السعودية.
وأضافت المصادر: جار حاليا الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي مرحلة تصميم مشروع الربط السككي بين البلدين، وتحتاج هذه المرحلة إلى فترة عام تقريبا، والمرحلة الثالثة تخص التنفيذ والإنشاء للمشروع وتحتاج
3 سنوات تقريبا. وتوقعت الانتهاء من مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية عام 2028 تقريبا. وقالت المصادر ان المشروع يهدف إلى تحقيق نقل سككي آمن وفعال وتسهيل آلية النقل بين البلدين ما يعزز زيادة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي وحماية سلامة الركاب والممتلكات. وتقدر المسافة بين الكويت والرياض بـ 650 كيلومترا ستعمل الدراسات على تقليصها إلى ساعتين تقريبا عن طريق مشروع الربط السككي. ويكون استيفاء أتعاب الخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، مناصفة بالتساوي بين الطرفين «الكويت والسعودية» وفقا لمراحل المشروع ونطاق الخدمات، ولا تستوفى الأتعاب الاستشارية إلا بعد اعتماد المخرجات لكل مرحلة من قبل الطرفين.
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