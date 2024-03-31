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الربط السككي بين الكويت والسعودية 2028

3/31/2024 2:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
توقعت مصادر في وزارة الأشغال لـ «الأنباء» انتهاء المرحلة الأولى من دراسة مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية خلال الـ 3 أشهر المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تتضمن تحديد المسار الذي سيكون بدايته من الكويت بمنطقة الشدادية مرورا بمدينة الرياض في السعودية.
وأضافت المصادر: جار حاليا الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي مرحلة تصميم مشروع الربط السككي بين البلدين، وتحتاج هذه المرحلة إلى فترة عام تقريبا، والمرحلة الثالثة تخص التنفيذ والإنشاء للمشروع وتحتاج
3 سنوات تقريبا. وتوقعت الانتهاء من مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية عام 2028 تقريبا. وقالت المصادر ان المشروع يهدف إلى تحقيق نقل سككي آمن وفعال وتسهيل آلية النقل بين البلدين ما يعزز زيادة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي وحماية سلامة الركاب والممتلكات. وتقدر المسافة بين الكويت والرياض بـ 650 كيلومترا ستعمل الدراسات على تقليصها إلى ساعتين تقريبا عن طريق مشروع الربط السككي. ويكون استيفاء أتعاب الخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، مناصفة بالتساوي بين الطرفين «الكويت والسعودية» وفقا لمراحل المشروع ونطاق الخدمات، ولا تستوفى الأتعاب الاستشارية إلا بعد اعتماد المخرجات لكل مرحلة من قبل الطرفين.

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