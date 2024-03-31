((ديوان الخدمة)): لا مخالفات في 17 جهة

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
سجل قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية المكلفة بالإشراف عليه وكيلة الديوان ندبا ضياء القبندي عدم وجود مخالفات إدارية أو مالية على 17 جهة حكومية وهيئات ملحقة.
وأكد مراقبو القطاع في تقريرهم الاعتيادي أن عدة أسباب وراء عدم وجود مخالفات منها، الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية ولوائح الرقابة المسبقة وتعليمات المراقبين والدورات التدريبية التي نظمت للتوعية بإجراءات تلافي المخالفات المتكررة التي يرجع بعضها لعدم الإلمام باللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وسجلت ملاحظات مراقبي شؤون التوظف في جهات أخرى انخفاضا كبيرا وبدرجة ملحوظة في المخالفات الإدارية المتعلقة بالترقيات ورفع المستوى الوظيفي.
وقالت مصادر إن مراقبي شؤون التوظف يقومون برصد المخالفات وتحويلها مباشرة إلى ديوان الخدمة المدنية الذي بدوره يرفعها لمجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى تطبيق لوائح الرقابة اللاحقة على قرارات الترقيات والنقل والندب وصرف مكافآت الأعمال الممتازة وغيرها من القرارات المتعلقة بشؤون التوظف.
وفيما يلي قائمة الـ 17 هيئة وجهة التي وجهت لها كتب شكر لعدم وجود مخالفات: الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين، والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجهاز حماية المنافسة والإدارة المركزية للإحصاء والإدارة العامة للطيران المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان ووحدة التحريات المالية والأمانة العامة للأوقاف وجامعة الكويت والقوة العامة للإطفاء.
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