((ديوان الخدمة)): لا مخالفات في 17 جهة

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقسجل قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية المكلفة بالإشراف عليه وكيلة الديوان ندبا ضياء القبندي عدم وجود مخالفات إدارية أو مالية على 17 جهة حكومية وهيئات ملحقة.

وأكد مراقبو القطاع في تقريرهم الاعتيادي أن عدة أسباب وراء عدم وجود مخالفات منها، الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية ولوائح الرقابة المسبقة وتعليمات المراقبين والدورات التدريبية التي نظمت للتوعية بإجراءات تلافي المخالفات المتكررة التي يرجع بعضها لعدم الإلمام باللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

وسجلت ملاحظات مراقبي شؤون التوظف في جهات أخرى انخفاضا كبيرا وبدرجة ملحوظة في المخالفات الإدارية المتعلقة بالترقيات ورفع المستوى الوظيفي.

وقالت مصادر إن مراقبي شؤون التوظف يقومون برصد المخالفات وتحويلها مباشرة إلى ديوان الخدمة المدنية الذي بدوره يرفعها لمجلس الوزراء.

ولفتت المصادر إلى تطبيق لوائح الرقابة اللاحقة على قرارات الترقيات والنقل والندب وصرف مكافآت الأعمال الممتازة وغيرها من القرارات المتعلقة بشؤون التوظف.

وفيما يلي قائمة الـ 17 هيئة وجهة التي وجهت لها كتب شكر لعدم وجود مخالفات: الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين، والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجهاز حماية المنافسة والإدارة المركزية للإحصاء والإدارة العامة للطيران المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان ووحدة التحريات المالية والأمانة العامة للأوقاف وجامعة الكويت والقوة العامة للإطفاء.