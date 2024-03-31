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مبادرات ((زين)) الخيرية تتواصل في العشر الأواخر

3/31/2024 2:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتواصل مبادرات زين الخيرية لتقديم سلال المؤن الغذائية (الماچلة الرمضانية) ووجبات إفطار الصائم اليومية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الكويتي للطعام والإغاثة وتحت مظلة حملتها المجتمعية «زين الشهور».
ونظمت زين مؤخرا زيارة خاصة إلى سوق السمك بمنطقة شرق لتقديم وجبات إفطار الصائم للعاملين بالسوق، تواجد فيها الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري، ومسؤولي زين وبنك الطعام، وأعضاء فريق «زين الشهور» التطوعي.
كما قام فريق زين بتنظيم زيارة إلى مقر إدارة التوزيعات التابع للبنك الكويتي للطعام والإغاثة بمنطقة الصليبية، وذلك لتقديم سلال المؤن الغذائية (الماچلة الرمضانية) للأسر المتعففة المسجلة لدى البنك، وذلك امتدادا للمبادرة التي أطلقتها زين قبل قدوم الشهر الكريم لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للمتعففين.
وتعتبر مبادرة إفطار الصائم إحدى ركائز برنامج زين الرمضاني السنوي، وانطلقت هذا العام للسنة السابعة عشر، بحيث تقوم الشركة بتقديم وجبات الإفطار يوميا بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الكويتي للطعام والإغاثة عبر الشاحنات التي تنطلق يوميا في مختلف أنحاء البلاد لتزور المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان وتؤمن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجدا سكانيا كثيفا من العمال والأفراد والأسر المتعففة.
وتقوم زين أيضا بتقديم وجبات إفطار الصائم يوميا في الخيمة الكبرى بالمسجد الكبير، ليصل إجمالي عدد الوجبات المقدمة على مدار الشهر الفضيل إلى 42 ألف وجبة، كما يقوم فريق زين بالإشراف المباشر على تنظيم هذه البادرة، ويشارك في تنظيمها فريق «زين الشهور» التطوعي المكون من موظفي الشركة من مختلف القطاعات والإدارات، في خطوة تؤكد اهتمام أفراد عائلة زين بتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة.
وهذا العام، يتواجد 6 من شركاء زين الاستراتيجيين، ومنهم البنك الكويتي للطعام والإغاثة، في حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المبادرات والمساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام.

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