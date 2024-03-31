عائلة ((الخليج)) اجتمعت في غبقة البنك الرمضانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) وسط أجواء عائلية، اجتمعت عائلة بنك الخليج في غبقة البنك السنوية في فندق جراند حياة بمول 360، بحضور جمع كبير من موظفي مختلف الإدارات والفروع يتقدمهم مسؤولو وقيادات البنك.
شهد الحفل تنظيم العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الأجواء الرمضانية وتعميق أواصر المودة بين الموظفين، كما شهد الحفل بعض الفعاليات التراثية التي تربطهم بالتراث الثقافي العريق للمجتمع الكويتي.
ويعتبر بنك الخليج الغبقة السنوية فرصة مثالية للتواصل بين الموظفين من مختلف قطاعات وأفرع البنك بعيدا عن العمل، والالتقاء بأعضاء الإدارة التنفيذية في أجواء عائلية مبهجة، حيث يحرص البنك على تعزيز روح المودة والتواصل بين الموظفين، وذلك من خلال فعاليات وأنشطة منوعة وترفيهية، لما تتمتع به الغبقة الرمضانية من طابع خاص تستمده من روحانيات شهر رمضان الفضيل.
ويؤمن بنك الخليج بأن الموظفين هم أساس نجاحه وسر تميزه، لهذا يعمل بشكل دؤوب على تمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم المهنية من ناحية، وتوفير بيئة عمل محاطة بأجواء عائلية مفعمة بروح التعاون والمحبة من ناحية أخرى.
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