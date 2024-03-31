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عائلة ((الخليج)) اجتمعت في غبقة البنك الرمضانية

3/31/2024 2:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسط أجواء عائلية، اجتمعت عائلة بنك الخليج في غبقة البنك السنوية في فندق جراند حياة بمول 360، بحضور جمع كبير من موظفي مختلف الإدارات والفروع يتقدمهم مسؤولو وقيادات البنك.
شهد الحفل تنظيم العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الأجواء الرمضانية وتعميق أواصر المودة بين الموظفين، كما شهد الحفل بعض الفعاليات التراثية التي تربطهم بالتراث الثقافي العريق للمجتمع الكويتي.
ويعتبر بنك الخليج الغبقة السنوية فرصة مثالية للتواصل بين الموظفين من مختلف قطاعات وأفرع البنك بعيدا عن العمل، والالتقاء بأعضاء الإدارة التنفيذية في أجواء عائلية مبهجة، حيث يحرص البنك على تعزيز روح المودة والتواصل بين الموظفين، وذلك من خلال فعاليات وأنشطة منوعة وترفيهية، لما تتمتع به الغبقة الرمضانية من طابع خاص تستمده من روحانيات شهر رمضان الفضيل.
ويؤمن بنك الخليج بأن الموظفين هم أساس نجاحه وسر تميزه، لهذا يعمل بشكل دؤوب على تمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم المهنية من ناحية، وتوفير بيئة عمل محاطة بأجواء عائلية مفعمة بروح التعاون والمحبة من ناحية أخرى.

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