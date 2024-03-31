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المشعان تعترض على تحويل استعمال واستملاك 4 قطع في السالمية

3/31/2024 2:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
اعترضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان على 4 قرارات للمجلس البلدي. وتضمن كتاب الوزيرة المصادقة على جميع قرارات محضر الجلسة التي عقدت في 4 مارس الماضي باستثناء القرارات التالية:
٭ القرار رقم (م ب/ف 9 /183/14/2024د2) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، سعود الكندري، م.علياء الفارسي، د.م.حسن كمال، ناصر الجدعان، بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع (12 - 66 - 80 - 227) من منطقة السالمية على النحو التالي:
- تحويل استعمالات القسائم السكنية (12 - 66 - 80 - 227) الى السكن الاستثماري.
- استملاك الدولة للقسائم السكنية والتي تقل مساحتها عن (500م2).
- إعادة تنظيم هذه القطع والمنطقة بشكل عام مع تطوير خدمات البنية التحتية فيها» لمزيد من الدراسة.
٭ القرار رقم (م ب/ف 9 /185/14/2024د2) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، في حالة تحول العقار المملوك على الشيوع في السابق الى مالك واحد، تتم إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي من دون مقابل ويطبق ذلك على القسائم في السكن الخاص من تاريخ صدور القرار»، وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته باعتبار أن السكة السد تم رصدها للمنفعة العامة وأصبحت ضمن أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقا لأحكام القانون 105 لسنة 1980 سالف الذكر، وفقا لما ورد برأي الإدارة القانونية.
٭ القرار رقم (م ب/م أ/ل ع10 /190/14/2024د2) بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من شركة ادارة المرافق العمومية تجديد الترخيص الخاص بموقع مواقف السيارات السطحية رقم (4) الكائن خلف مقر الهيئة العامة لشؤون القُصر بمنطقة شرق قطعة رقم (2) داخل المدينة بصفة مؤقتة على أن يتم إخلاء الموقع وتسليمه للبلدية فور طلب البلدية»، وذلك لتعارض موقع مواقف السيارات مع حدود مشروع المركز الثقافي الترفيهي التعليمي وفقا لما ورد في رأي الجهاز التنفيذي.
٭ القرار رقم (م ب/ف 9 /198/14/2024د2) بشأن «عدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق1»، وذلك لان الموقع محل القرار المعترض عليه مطلوب تخصيصه للهيئة العامة للصناعة لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة وتحقيقا للصالح العام ونرى الأخذ بما جاء بالرأي الفني الوارد في الدراسة المرفوعة من الجهاز.

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