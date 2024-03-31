الكندري لـ ((الأنباء)): انتقال دور رعاية الأحداث إلى المبنى الجديد تدريجياً وفق جدول محدد

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مدير إدارة رعاية الاحداث ومدير إدارة الحضانة العائلية بالتكليف د.جاسم الكندري أن انتقال دور رعاية الاحداث إلى المجمع الجديد يتم بشكل تدريجي.
وقال الكندري في تصريح لـ «الأنباء» انه بعد انتقال دار التقويم الاجتماعي، سيتم الأسبوع المقبل انتقال دار الملاحظة إلى المبنى الجديد، موضحا أن إدارة الأحداث تعمل على الانتقال وفق جدول محدد يشمل كل دار من الدور بشكل منفرد وبالتوالي، وخلال فترة وجيزة سيتم الانتقال لكل الدور والإدارة بالكامل باستثناء دور الفتيات التي ستبقى في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات.
وعن إدارة الحضانة العائلية، أوضح الكندري ان الإدارة تقدم الرعاية الايوائية بمفهومها الشامل (نفسية - اجتماعية - صحية - تعليمية) لـ 113 من الأبناء موزعين على الدور والبيوت الايوائية التابعة للإدارة كالتالي: دار الطفولة 16 طفلا وطفلة، البيت الآمن 4 حالات، دار الفتيات 5 فتيات، بيوت الضيافة للفتيات 34، مركز محمود حيدر 34، البيت الدائم 4، جناح ذوي الإعاقة 3، ضيافة السالمية 5، بيت حولي (1) 15 ابن، بيت حولي (2) 3 حالات.
وحول عدد المحتضنين، أوضح الكندري انه بلغ 655 منهم 284 ذكورا و371 إناثا.
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