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الكندري لـ ((الأنباء)): انتقال دور رعاية الأحداث إلى المبنى الجديد تدريجياً وفق جدول محدد

3/31/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مدير إدارة رعاية الاحداث ومدير إدارة الحضانة العائلية بالتكليف د.جاسم الكندري أن انتقال دور رعاية الاحداث إلى المجمع الجديد يتم بشكل تدريجي.
وقال الكندري في تصريح لـ «الأنباء» انه بعد انتقال دار التقويم الاجتماعي، سيتم الأسبوع المقبل انتقال دار الملاحظة إلى المبنى الجديد، موضحا أن إدارة الأحداث تعمل على الانتقال وفق جدول محدد يشمل كل دار من الدور بشكل منفرد وبالتوالي، وخلال فترة وجيزة سيتم الانتقال لكل الدور والإدارة بالكامل باستثناء دور الفتيات التي ستبقى في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات.
وعن إدارة الحضانة العائلية، أوضح الكندري ان الإدارة تقدم الرعاية الايوائية بمفهومها الشامل (نفسية - اجتماعية - صحية - تعليمية) لـ 113 من الأبناء موزعين على الدور والبيوت الايوائية التابعة للإدارة كالتالي: دار الطفولة 16 طفلا وطفلة، البيت الآمن 4 حالات، دار الفتيات 5 فتيات، بيوت الضيافة للفتيات 34، مركز محمود حيدر 34، البيت الدائم 4، جناح ذوي الإعاقة 3، ضيافة السالمية 5، بيت حولي (1) 15 ابن، بيت حولي (2) 3 حالات.
وحول عدد المحتضنين، أوضح الكندري انه بلغ 655 منهم 284 ذكورا و371 إناثا.

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