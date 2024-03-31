((مبرة العوازم)) كرّمت الفائزين بمسابقة عجنان العازمي الثالثة لحفظ القرآن

(MENAFN
- Al-Anbaa) في مشهد احتفالي يليق بحفظة كتاب الله تعالى، وبرعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب، كرمت مبرة العوازم الخيرية بالتعاون مع مبرة المتميزين الفائزين في مسابقة المرحوم عجنان قبلان العازمي الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك في حفل أقامته المبرة بمنطقة سلوى، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري، وممثل راعي المسابقة عادل عجنان العازمي، ورئيس مجلس إدارة المبرة حمد البسيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين يوسف الصميعي والطلبة الفائزين وأولياء أمورهم.
وأكد المستشار فيصل الغريب أهمية حفظ القرآن الكريم والاهتمام بحفظته لما يمثله هذا الكتاب الكريم من صمام أمان للمجتمع، مهنئا الفائزين بنيل الدرجات الكريمة من الله سبحانه، وراجيا من الله أن تكون لهم بصمة تخدم المجتمع.
وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس إن المبرة وفي إطار دعمها لمشروعات حفظ وتجويد القرآن الكريم، ورعاية وتكريم الحفاظ من أبنائنا المواطنين في بلد الخير الكويت، أطلقت تلك المسابقة المباركة، ومن أهم أهدافها تشجيع أبناء الكويت وحثهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده، وإبراز جيل جديد من القراء والحفظة يمثلون الكويت في المسابقات والمحافل الدولية. ولفت البسيس إلى أنه تم تكريم 20 فائزا بالمسابقة التي تقام للعام الثالث على التوالي، حيث تحتوي على أربع شرائح، وشارك بها هذا العام 150 من المواطنين، وتم اختبارهم من خلال أربع لجان تحكيم، وكانت المنافسة شديدة لحصد المراكز الأولى في المسابقة.
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