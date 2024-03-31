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((مبرة العوازم)) كرّمت الفائزين بمسابقة عجنان العازمي الثالثة لحفظ القرآن

3/31/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في مشهد احتفالي يليق بحفظة كتاب الله تعالى، وبرعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب، كرمت مبرة العوازم الخيرية بالتعاون مع مبرة المتميزين الفائزين في مسابقة المرحوم عجنان قبلان العازمي الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك في حفل أقامته المبرة بمنطقة سلوى، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري، وممثل راعي المسابقة عادل عجنان العازمي، ورئيس مجلس إدارة المبرة حمد البسيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين يوسف الصميعي والطلبة الفائزين وأولياء أمورهم.
وأكد المستشار فيصل الغريب أهمية حفظ القرآن الكريم والاهتمام بحفظته لما يمثله هذا الكتاب الكريم من صمام أمان للمجتمع، مهنئا الفائزين بنيل الدرجات الكريمة من الله سبحانه، وراجيا من الله أن تكون لهم بصمة تخدم المجتمع.
وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس إن المبرة وفي إطار دعمها لمشروعات حفظ وتجويد القرآن الكريم، ورعاية وتكريم الحفاظ من أبنائنا المواطنين في بلد الخير الكويت، أطلقت تلك المسابقة المباركة، ومن أهم أهدافها تشجيع أبناء الكويت وحثهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده، وإبراز جيل جديد من القراء والحفظة يمثلون الكويت في المسابقات والمحافل الدولية. ولفت البسيس إلى أنه تم تكريم 20 فائزا بالمسابقة التي تقام للعام الثالث على التوالي، حيث تحتوي على أربع شرائح، وشارك بها هذا العام 150 من المواطنين، وتم اختبارهم من خلال أربع لجان تحكيم، وكانت المنافسة شديدة لحصد المراكز الأولى في المسابقة.

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