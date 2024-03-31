ناشئو تنس ((الأبيض)) أبطال كأس الاتحاد تحت 14 سنة

(MENAFN
- Al-Anbaa) اختتمت في نهاية الأسبوع الماضي بطولة كأس الاتحاد الكويتي للتنس لتحت 14 سنة على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع التنس الدولي بمنطقة الزهراء. حضر المباراة النهائية للبطولة وشارك وتوج الفائزين نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتنس عبدالرضا الغريب، وحضرها عدد من المشرفين والمدربين بالأندية الرياضية وأولياء أمور اللاعبين.
وتمكن نادي الكويت من الفوز على كل من اليرموك وخيطان والصليبخات، ليحقق المركز الأول في المسابقة برصيد 6 نقاط ويحصل على كأس الاتحاد الكويتي للتنس لتحت 14 سنة، وجاء خيطان ثانيا برصيد 5 نقاط، فاليرموك ثالثا برصيد 4 نقاط، ثم الصليبخات رابعا برصيد نقطتين.
أدار البطولة الحكم الدولي براك عبد المحسن جواهري كحكم عام، وساعده مجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.
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