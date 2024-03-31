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ناشئو تنس ((الأبيض)) أبطال كأس الاتحاد تحت 14 سنة

3/31/2024 2:31:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت في نهاية الأسبوع الماضي بطولة كأس الاتحاد الكويتي للتنس لتحت 14 سنة على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع التنس الدولي بمنطقة الزهراء. حضر المباراة النهائية للبطولة وشارك وتوج الفائزين نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتنس عبدالرضا الغريب، وحضرها عدد من المشرفين والمدربين بالأندية الرياضية وأولياء أمور اللاعبين.
وتمكن نادي الكويت من الفوز على كل من اليرموك وخيطان والصليبخات، ليحقق المركز الأول في المسابقة برصيد 6 نقاط ويحصل على كأس الاتحاد الكويتي للتنس لتحت 14 سنة، وجاء خيطان ثانيا برصيد 5 نقاط، فاليرموك ثالثا برصيد 4 نقاط، ثم الصليبخات رابعا برصيد نقطتين.
أدار البطولة الحكم الدولي براك عبد المحسن جواهري كحكم عام، وساعده مجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.

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