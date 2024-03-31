العامري: الصدارة عادت إلى مكانها

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أبدى لاعب الكويت التونسي ياسين العامري سعادته بالفوز على النصر 3-0، قائلا: «صدارة الدوري الممتاز عادت إلى مكانها، والأبيض حقق 3 نقاط مهمة في ملعب صعب».
وبين العامري أن ما يميز الفريق هو تقارب المستوى الكبير بين الأساسيين والاحتياط، وهو ما يعوض أي غياب، وبالتالي من يشارك دائما ما يقدم الإضافة مهما كانت الظروف، متمنيا أن يحافظ «الأبيض» على الصدارة حتى نهاية الموسم والفوز باللقب رغم المنافسة الصعبة من العربي والقادسية.
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