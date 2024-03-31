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العامري: الصدارة عادت إلى مكانها

3/31/2024 2:31:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أبدى لاعب الكويت التونسي ياسين العامري سعادته بالفوز على النصر 3-0، قائلا: «صدارة الدوري الممتاز عادت إلى مكانها، والأبيض حقق 3 نقاط مهمة في ملعب صعب».
وبين العامري أن ما يميز الفريق هو تقارب المستوى الكبير بين الأساسيين والاحتياط، وهو ما يعوض أي غياب، وبالتالي من يشارك دائما ما يقدم الإضافة مهما كانت الظروف، متمنيا أن يحافظ «الأبيض» على الصدارة حتى نهاية الموسم والفوز باللقب رغم المنافسة الصعبة من العربي والقادسية.

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