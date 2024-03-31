السنوسي: تعادل مخيّب للسالمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
أبدى لاعب السالمية السنوسي الهادي عدم رضاه عن التعادل مع العربي، موضحا أن «السماوي» دخل المباراة لتحقيق الانتصار.
وقال «قدمنا مباراة كبيرة منذ بداية المباراة حتى نهايتها، وتمكنا من الحصول على عدة فرص حقيقية للتسجيل، لكن لم نوفق في تحويلها إلى أهداف للأسف، وعلينا معالجة الأخطاء في المباراة المقبلة، والتركيز أكثر للحصول على أفضل النتائج»، كما شكر جماهير النادي العربي على حسن استقباله خلال اللقاء، مضيفا «دائما جماهير العربي وفية، وتضرب المثل الأعلى في السلوك الرياضي القويم، وأتمنى لهم التوفيق دائما».
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