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السنوسي: تعادل مخيّب للسالمية

3/31/2024 2:31:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
أبدى لاعب السالمية السنوسي الهادي عدم رضاه عن التعادل مع العربي، موضحا أن «السماوي» دخل المباراة لتحقيق الانتصار.
وقال «قدمنا مباراة كبيرة منذ بداية المباراة حتى نهايتها، وتمكنا من الحصول على عدة فرص حقيقية للتسجيل، لكن لم نوفق في تحويلها إلى أهداف للأسف، وعلينا معالجة الأخطاء في المباراة المقبلة، والتركيز أكثر للحصول على أفضل النتائج»، كما شكر جماهير النادي العربي على حسن استقباله خلال اللقاء، مضيفا «دائما جماهير العربي وفية، وتضرب المثل الأعلى في السلوك الرياضي القويم، وأتمنى لهم التوفيق دائما».

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