((المسيلة)) نظّم بطولة ((ودية)) للفروسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) نظم نادي المسيلة للفروسية بطولة تدريبية في مقر النادي بمنطقة صبحان بمشاركة أكثر من 54 فارس وفارسة على 3 أشواط، وهي بطولة تحضيرية تجهيزية للفرسان لما تبقى للموسم الرياضي الحالي.
وقام المدير الفني للنادي المدرب البحريني عدنان العلوي بتكريم الفائزين، ثم تم تنظيم غبقة رمضانية بأجواء عائلية وأخوية لجميع منتسبي النادي.
وقال العلوي في تصريح صحافي عقب ختام البطولة: «تهدف إدارة النادي الى إقامة فعاليات متنوعة لجميع الأعمار ولها العديد من الفوائد التي تنعكس على صورة النادي والتخطيط الجيد والمناسب لوضع آلية تتماشى من أهداف ورؤى إدارة نادي المسيلة للفروسية، ومن ضمن الأهداف تنظيم هذه البطولة لإعطاء الفرصة لجميع الفرسان بالاستعداد والتحضير الجيد للمسابقات المحلية المقبلة بصورة سليمة وصحيحة ضمن هدف النادي وهو إعداد وتطوير فرسان وفارسات يمثلون دولة الكويت في البطولات الدولية والعالمية مستقبلا، وهذا ما انعكس على أداء فرسان نادي المسيلة وفريق السكب في البطولات الأخيرة المقامة تحت مظلة الاتحاد الكويتي للفروسية، والذين قدموا مستويات متميزة وحققوا مراكز متقدمة».
وأضاف: «نسعى لتحقيق رؤيتنا وطموحاتنا من خلال التفوق الرياضي والتميز المؤسسي وتعزيز دورنا التدريبي، ونعمل على ذلك مع شبكة من المدربين والمدربات المحليين والدوليين وفريق عمل متفان واحترافي. ويعمل النادي باتجاه أهدافه المستقبلية، ويقوم بتسخير إمكاناته وقدراته للوصول إليها مع مراجعة دورية للمستهدفات المرتبطة بكل هدف».
في الختام، أكد العلوي أن النادي يسعى إلى أن يكون في طليعة أندية الفروسية الكويتية بتحقيق البطولات وتنمية المواهب الشابة من حيث اكتساب كل المهارات المتعلقة بالفروسية والثقة بين الفارس وحصانه بدءا من أعمال إدارة الإسطبلات مرورا بترويض الخيل وصولا إلى مراحل التدريب المتقدم على قفز الحواجز.
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