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((المسيلة)) نظّم بطولة ((ودية)) للفروسية

3/31/2024 2:31:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم نادي المسيلة للفروسية بطولة تدريبية في مقر النادي بمنطقة صبحان بمشاركة أكثر من 54 فارس وفارسة على 3 أشواط، وهي بطولة تحضيرية تجهيزية للفرسان لما تبقى للموسم الرياضي الحالي.
وقام المدير الفني للنادي المدرب البحريني عدنان العلوي بتكريم الفائزين، ثم تم تنظيم غبقة رمضانية بأجواء عائلية وأخوية لجميع منتسبي النادي.
وقال العلوي في تصريح صحافي عقب ختام البطولة: «تهدف إدارة النادي الى إقامة فعاليات متنوعة لجميع الأعمار ولها العديد من الفوائد التي تنعكس على صورة النادي والتخطيط الجيد والمناسب لوضع آلية تتماشى من أهداف ورؤى إدارة نادي المسيلة للفروسية، ومن ضمن الأهداف تنظيم هذه البطولة لإعطاء الفرصة لجميع الفرسان بالاستعداد والتحضير الجيد للمسابقات المحلية المقبلة بصورة سليمة وصحيحة ضمن هدف النادي وهو إعداد وتطوير فرسان وفارسات يمثلون دولة الكويت في البطولات الدولية والعالمية مستقبلا، وهذا ما انعكس على أداء فرسان نادي المسيلة وفريق السكب في البطولات الأخيرة المقامة تحت مظلة الاتحاد الكويتي للفروسية، والذين قدموا مستويات متميزة وحققوا مراكز متقدمة».
وأضاف: «نسعى لتحقيق رؤيتنا وطموحاتنا من خلال التفوق الرياضي والتميز المؤسسي وتعزيز دورنا التدريبي، ونعمل على ذلك مع شبكة من المدربين والمدربات المحليين والدوليين وفريق عمل متفان واحترافي. ويعمل النادي باتجاه أهدافه المستقبلية، ويقوم بتسخير إمكاناته وقدراته للوصول إليها مع مراجعة دورية للمستهدفات المرتبطة بكل هدف».
في الختام، أكد العلوي أن النادي يسعى إلى أن يكون في طليعة أندية الفروسية الكويتية بتحقيق البطولات وتنمية المواهب الشابة من حيث اكتساب كل المهارات المتعلقة بالفروسية والثقة بين الفارس وحصانه بدءا من أعمال إدارة الإسطبلات مرورا بترويض الخيل وصولا إلى مراحل التدريب المتقدم على قفز الحواجز.

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