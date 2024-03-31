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((الخميس)) بطلاً لرمضانية ((هيئة الرياضة)) الأولى

3/31/2024 2:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توج فريق الخميس بلقب دورة الهيئة العامة للرياضة الرمضانية بعدما نجح في الفوز على فريق عيادة 32 بركلات الترجيح، بينما حقق فريق اسبريسو المركز الثالث، وحصل بدر المزعل من فريق اسبريسو على أفضل لاعب في البطولة، بينما حصد علي حيدر عرب من فريق الخميس على لقب أفضل حارس مرمى.
جاء ذلك خلال المباراة النهائية التي أقيمت برعاية وحضور مدير عام الهيئة يوسف عبدالله البيدان ونواب المدير العام على ملاعب ساحة مشرف الرياضية، حيث أكد البيدان أن الهيئة كانت حريصة على إقامة البطولة الرمضانية بشكل جديد من خلال قطاع الرياضة للجميع بالإضافة إلى زيادة الجوائز المقدمة للفرق الثلاثة الأولى والهدايا اليومية للجماهير الرياضية التي تابعت البطولة منذ انطلاقها حتى المباراة النهائية.
وقال: سبقت المباراة النهائية إقامة مباراة استعراضية بين نجوم منتخب الكويت السابقين بمشاركة نواب المدير العام ومدراء الإدارات بالهيئة. وأضاف مدير عام الهيئة: نحرص على استمرار البطولة بشكل سنوي بعدما حققت النسخة الأولى النجاح الكبير وشهدت مشاركة 64 فريقا بنظام خروج المغلوب، وقدم البيدان التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، وتمنى التوفيق للفرق التي لم يحالفها الحظ في الوصول الى منصة التتويج.
في السياق نفسه، قدم نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع ـ رئيس اللجنة العليا للبطولة حامد الهزيم الشكر إلى البيدان على رعايته للنسخة الأولى للبطولة وتسخر كل إمكانيات الهيئة لإنجاحها بعد مشاركة 64 فريقا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات بنظام خروج المغلوب حتى وصول أربعة فرق للدور قبل النهائي ومن ثم تأهل الفائزين للمباراة النهائية، وقال: جوائز المركز الأول 5000 دينار كانت من نصيب فريق الخميس، والمركز الثاني 3000 لفريق عيادة 32، والمركز الثالث جاء فريق اسبريسو وحصل على 2000 دينار. وأشار الهزيم إلى أن نجاح النسخة الأولى سيدفع إلى استمرار تنظيمها سنويا مع زيادة الجوائز وعدد الفرق خاصة أن هناك فرق كثيرة لم يسعفها الوقت للتسجيل في النسخة الأولى.

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