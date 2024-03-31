((الخميس)) بطلاً لرمضانية ((هيئة الرياضة)) الأولى

(MENAFN
- Al-Anbaa) توج فريق الخميس بلقب دورة الهيئة العامة للرياضة الرمضانية بعدما نجح في الفوز على فريق عيادة 32 بركلات الترجيح، بينما حقق فريق اسبريسو المركز الثالث، وحصل بدر المزعل من فريق اسبريسو على أفضل لاعب في البطولة، بينما حصد علي حيدر عرب من فريق الخميس على لقب أفضل حارس مرمى.
جاء ذلك خلال المباراة النهائية التي أقيمت برعاية وحضور مدير عام الهيئة يوسف عبدالله البيدان ونواب المدير العام على ملاعب ساحة مشرف الرياضية، حيث أكد البيدان أن الهيئة كانت حريصة على إقامة البطولة الرمضانية بشكل جديد من خلال قطاع الرياضة للجميع بالإضافة إلى زيادة الجوائز المقدمة للفرق الثلاثة الأولى والهدايا اليومية للجماهير الرياضية التي تابعت البطولة منذ انطلاقها حتى المباراة النهائية.
وقال: سبقت المباراة النهائية إقامة مباراة استعراضية بين نجوم منتخب الكويت السابقين بمشاركة نواب المدير العام ومدراء الإدارات بالهيئة. وأضاف مدير عام الهيئة: نحرص على استمرار البطولة بشكل سنوي بعدما حققت النسخة الأولى النجاح الكبير وشهدت مشاركة 64 فريقا بنظام خروج المغلوب، وقدم البيدان التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، وتمنى التوفيق للفرق التي لم يحالفها الحظ في الوصول الى منصة التتويج.
في السياق نفسه، قدم نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع ـ رئيس اللجنة العليا للبطولة حامد الهزيم الشكر إلى البيدان على رعايته للنسخة الأولى للبطولة وتسخر كل إمكانيات الهيئة لإنجاحها بعد مشاركة 64 فريقا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات بنظام خروج المغلوب حتى وصول أربعة فرق للدور قبل النهائي ومن ثم تأهل الفائزين للمباراة النهائية، وقال: جوائز المركز الأول 5000 دينار كانت من نصيب فريق الخميس، والمركز الثاني 3000 لفريق عيادة 32، والمركز الثالث جاء فريق اسبريسو وحصل على 2000 دينار. وأشار الهزيم إلى أن نجاح النسخة الأولى سيدفع إلى استمرار تنظيمها سنويا مع زيادة الجوائز وعدد الفرق خاصة أن هناك فرق كثيرة لم يسعفها الوقت للتسجيل في النسخة الأولى.
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