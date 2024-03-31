فوز كبير لـ ((يد الأبيض)) على التضامن

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
ضمّد الكويت جراحه بفوزه على التضامن بنتيجة 47-12 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي رصيد التضامن خاليا من النقاط. وكان الكويت قد خسر في الجولة الماضية من القادسية 32-30. وبدوره، فاز القادسية على الفحيحيل 31-28 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط فيما ظل الفحيحيل على 6 نقاط.
إلى ذلك، تخلد الفرق للراحة اليوم، على أن تستأنف المنافسات غدا بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثامنة، حيث سيلعب التضامن مع القادسية والفحيحيل مع العربي.
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