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فوز كبير لـ ((يد الأبيض)) على التضامن

3/31/2024 2:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
ضمّد الكويت جراحه بفوزه على التضامن بنتيجة 47-12 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي رصيد التضامن خاليا من النقاط. وكان الكويت قد خسر في الجولة الماضية من القادسية 32-30. وبدوره، فاز القادسية على الفحيحيل 31-28 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط فيما ظل الفحيحيل على 6 نقاط.
إلى ذلك، تخلد الفرق للراحة اليوم، على أن تستأنف المنافسات غدا بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثامنة، حيث سيلعب التضامن مع القادسية والفحيحيل مع العربي.

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