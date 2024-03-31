أولى مواجهات نهائي ((ذهبي الطائرة)) اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
ينطلق في الـ 9.00 من مساء اليوم الدور النهائي من المربع الذهبي للدوري العام للكرة الطائرة، حيث يلتقي القادسية مع الكويت، علما أن الدور النهائي يقام بنظام مباراتين (ذهاب وإياب)، على أن يتوج الفائز في كلتيهما بلقب البطولة، فيما تقام مباراة فاصلة حال فوز كل فريق في مباراة واحدة فقط. إلى ذلك، توج الكويت بلقب بطولة كأس اتحاد الطائرة للفئة السنية تحت 16 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية على كاظمة 3-2، فيما احتل القادسية المركز الثالث بفوزه على اليرموك 3-1.
وعقب المباراة الختامية قام عضو مجلس إدارة الاتحاد نايف الفيلكاوي ويوسف عثمان نائب رئيس لجنة المسابقات ومدير اللعبة في نادي الكويت مصلح الرشيدي بمراسم التتويج وتوزيع الميداليات على الفرق المتوجة.
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