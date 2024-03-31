Sunday, 31 March 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أولى مواجهات نهائي ((ذهبي الطائرة)) اليوم

3/31/2024 2:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
ينطلق في الـ 9.00 من مساء اليوم الدور النهائي من المربع الذهبي للدوري العام للكرة الطائرة، حيث يلتقي القادسية مع الكويت، علما أن الدور النهائي يقام بنظام مباراتين (ذهاب وإياب)، على أن يتوج الفائز في كلتيهما بلقب البطولة، فيما تقام مباراة فاصلة حال فوز كل فريق في مباراة واحدة فقط. إلى ذلك، توج الكويت بلقب بطولة كأس اتحاد الطائرة للفئة السنية تحت 16 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية على كاظمة 3-2، فيما احتل القادسية المركز الثالث بفوزه على اليرموك 3-1.
وعقب المباراة الختامية قام عضو مجلس إدارة الاتحاد نايف الفيلكاوي ويوسف عثمان نائب رئيس لجنة المسابقات ومدير اللعبة في نادي الكويت مصلح الرشيدي بمراسم التتويج وتوزيع الميداليات على الفرق المتوجة.

MENAFN31032024000130011022ID1108041459

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث