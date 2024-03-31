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الجولة الثانية ـ مجموعة البطولة: الكويت.. عاد من جديد

3/31/2024 2:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إعداد وتحليل:عبدالعزيز جاسم
aziz995@
إثارة وندية وتبادل مراكز متوقعة مع مرور كل جولة في مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز، وهذا مع ما حدث في الجولة الثانية، فالكويت استعاد الصدارة من جديد بفوزه المستحق على النصر بثلاثية دون رد، والعربي تراجع إلى الوصافة بتعادله مع السالمية 1-1، والقادسية يشاركه بعد أن قدم أداء مقنعا وممتعا في مواجهة الفحيحيل ليحسمها بنتيجة 5-2.
الأبيض.. لا يفوّت الفرص
لم يعان الكويت كثيرا وحقق انتصارا سهلا ومستحقا على النصر، والذي ظهر من خلاله بأداء أفضل نوعا من الجولة الأولى التي تعثر فيها أمام الفحيحيل بالتعادل، وما ميز الأبيض في هذه الجولة أنه استغل أخطاء المنافس بصورة مثالية فسجل الهدفين الأول والثاني بخطأين دفاعيين ومن ثم واصل الهجوم عكس مبارياته السابقة ليقتنص هدفا ثالثا أكد من خلاله الانفراد بالصدارة التي قد يبتعد فيها بقادم الجولات إذا ظهر بنفس التوازن في هذه الجولة.
الأخضر.. فوضى كبيرة
منذ انطلاق مباراة العربي مع السالمية، كان واضحا أن الفريق يعاني من فوضى كبيرة بسبب اختيارات المدرب داركو نيستروفيتش في بداية المباراة، والتي كان بعضها إجباريا بسبب الإصابات، لكن الفريق الذي يريد ويبحث عن لقب الدوري يجب أن يكون لديه دكة بدلاء توازي الأساسيين، وهذا لم يعد موجودا لدى الأخضر، لذلك تعتبر النقطة في مواجهة السالمية بمنزلة مكسب، لأن المنافس كان الطرف الأفضل وأضاع فرصا بالجملة خصوصا بعد طرد عيسى وليد في منتصف الشوط الثاني.
الأصفر.. عاد ليمتع
مع كل هجمة القادسية في مباراة الفحيحيل نجد المتعة والتنوع، ما ساهم في إرباك مدافع المنافس الذي أجبره على ارتكاب أخطاء كثيرة سواء في التمركز أو بناء الهجمة من الخلف، وهو أمر يوضح أن «الأصفر» بدأ يتأقلم بشكل كبير ومثالي مع أسلوب وطريقة المدرب د.محمد المشعان. وما ميز القادسية في هذه المواجهة إصراره على مواصلة الهجوم بعد كل هدف، وكان قادرا على تسجيل أكثر من 5 أهداف لولا تسرع مهاجميه في بعض الفرص السهلة. كما يحسب لـ«الأصفر» تحركه ككتلة واحدة من الدفاع للهجوم والعكس صحيح، ما ساهم في سيطرته على المنافس بشكل كبير.
السماوي.. أضاع الانتصار
قدم السالمية أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، والتي كانت أمام المتصدر السابق لكنه لم يتوج هذا الأداء من الناحيتين الدفاعية بانتصار بعدما أضاع فرصا بالجملة ليخرج بنقطة معنوية قد يستعيد معها ثقته بنفسه ومع مرور الجولات سيحافظ على المركز الرابع على أقل تقدير مع نهاية الموسم، ورغم بعض الغيابات في صفوف السماوي فإن الفريق ظهر بشكل مميز خصوصا في ترابط الخطوط وتماسك الدفاع الذي كان الحلقة الأضعف بالجولات السابقة، وإذا استمر هذا المنوال فسيحصد المزيد من النقاط.
العنابي..ظروف وأخطاء
الجميع يعلم كمية الظروف القاهرة التي يمر بها النصر هذا الموسم بسبب عدم تسلم اللاعبين المحليين والمحترفين والجهازين الإداري والفني رواتبهم منذ ما يقارب 6 أشهر، ما أثر على معنوياتهم وساهم في هبوط مستواهم، وفي مواجهة الكويت زاد على كل تلك الظروف الأخطاء الفردية الكبيرة ما تسبب في خسارة الفريق بثلاثية رغم أن العنابي حاول العودة في فترات المباراة، لكن يبدو أن الأمور النفسية والذهنية وتأثيرها كانت أكبر من الأمور الفنية.
الفحيحيل.. دفاع مهزوز
منذ الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة كان واضحا أن دفاع الفحيحيل في مواجهة القادسية مهزوز سواء من الأطراف أو العمق وزادت عليها الفراغات الكبيرة في منتصف الملعب، ورغم كل ذلك لم يتدخل المدرب السوري فراس الخطيب لإيقاف تلك «الكوارث» بل زاد عليها بتبديلات هجومية غير مدروسة زادت من معاناة الفريق حيث كان من المفترض أن يعيد التوازن إلى فريقه، وخير دليل أن الأهداف في مرماه لم تتوقف بل باتت الأهداف تأتي الواحد تلو الآخر، وهو أمر عليه أن يجد له حلا سريعا بعدما كان الفريق منافسا وندا قويا لجميع الفرق.



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