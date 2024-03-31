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((غميضة)) كوميدي يناسب كل الأعمار

3/31/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
أقيم مساء الأربعاء الماضي العرض الخاص لفيلم «غميضة» في «سكاي سينما» بحضور أبطال الفيلم: النجم د.طارق العلي وفهد باسم وهبة الناجم وهبة العبسي وبشاير حسن وشعبان عباس وسلطان العلي ومحمد الوزير وخالد الشمري وصباح العبادي وناصر البلوشي ومحمد بوصخر، ومعهم نجوم الفيلم من الأطفال وهم: امينة دشتي وحمد بوصخر وعلي البلوشي وعلي العلوي ويوسف رائد، بوجود المخرج خالد بوصخر، وقد حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على حضور العرض من بينهم هند البلوشي ونايف الراشد وعادل اليحيى وايمان العلي والاعلامي مهند يوسف عبدالرحمن وشهد الراشد وسعد كنعان، وآخرون.
تدور احداث الفيلم، الذي أنتجه مركز «فروغي» للإنتاج الفني، حول قصة مهندس ناجح في عمله اسمه طارق (طارق العلي) متزوج من خزنة (عبير أحمد) اللذين قررا تأجيل موضوع انجاب أطفال، لان الزوج غير مستعد لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة حاليا ويحلم بأن ينفذ من خلال الشركة التي يعمل بها بناء أكبر مدينة ملاهي في الكويت، خاصة ان الأطفال يعانون من عدم وجود أماكن ترفيهية لهم ولعائلاتهم، ولكن يواجه تحديات من زميليه في الشركة عبدالله بهمن وسلطان العلي، واللذين يسعون بشتى الطرق بسبب مصالح شخصية لعدم ظهور مشروع «طارق» للنور، غير ان صاحب الشركة (شهاب حاجية) يوافق في النهاية على تنفيذ المشروع.
وبسبب وجود حفل زفاف عند صديقة زوجته «خزنة» التي تطلب منه ان يوافق على ترك أطفال اختها وصديقاتها معه في المنزل على ان يقوم برعايتهم والاهتمام بهم حتى يعودوا من الحفل، وبعد موافقة الزوج تحدث الكثير من المفارقات بينه وبين هؤلاء الاطفال، حيث تضيع الطفلة الرضيعة بينهم، ويبدأ هو والأطفال رحلة البحث عنها بمصاحبة ابن الجيران خالد (فهد باسم) وهو شاب «مو صاحي»، وتتوالى الاحداث الكوميدية حتى يتمكنوا من العثور على الطفلة المفقودة، وعقب انتهاء حفل الزفاف تأخذ كل ام طفلها.
سيناريو الفيلم الذي كتبه عبدالعزيز الحشاش بسيط للغاية، وذكي، وشخصياته محببة، وقريبة من القلب، فالعمل كوميدي خفيف وعائلي يناسب كل الفئات العمرية، إذ لا يتضمن أي عبارات أو مشاهد خارجة أو تندرج تحت بند «الإسفاف»، انما يقدم البهجة للمشاهد ويحض بأسلوب طريف بعيد من «الوعظ»، وبواسطة «الضحكة» على العودة إلى مجموعة قيم منها أهمية الاهتمام بالابناء وعدم إهمالهم والاستماع لهم جيدا، وعدم التنمر عليهم والتقرب منهم، معتمدا على شخصيات محببة وقريبة من القلب، يجسدها نخبة من الممثلين، كما تم توظيف أغاني الفيلم المبهجة بالفعل في سياق الدراما، ووفق متطلبات الأحداث، لاسيما أن لكل منها معنى في العمل.
جسد النجم طارق العلي دورا جديدا وتجربة مختلفة من خلال تقديمه عملا للأطفال كونه متخصصا في الاعمال الموجهة للكبار، واعتقد انه خلال مسيرته الفنية الطويلة لم يقدم سوى عمل او اثنين بالكثير للصغار، فالعمل معهم يتطلب ان يقدم مصطلحات و«ايفيهات» وشكلا كوميديا يختلف كليا عن اعماله للكبار. وفي الحقيقة أجاد العلي في هذه التجربة بشكل لافت، وعلمت انه يخطط لتقديم مسلسل مع هذه المجموعة من الأطفال الذين شاركوه البطولة، وأمتع بو محمد المشاهدين بأدائه العفوي التلقائي، وخفة دمه التي تعالت معها ضحكات الجمهور داخل قاعة العرض.
وجسد الفنان فهد باسم عبدالأمير شخصية مركبه سبق ان قدمها من قبل وهي من الشخصيات التي تستهويه دائما لتقديمها، وللامانة اجاد في تقديم «الكاراكتر» بشكل نال اعجاب الجمهور، اما باقي نجوم الفيلم وضيوف الشرف فقد قدموا افضل ما لديهم من أداء، فعبير أحمد وعبدالله بهمن قدما أداء سلسا جميلا بتمكن، بأسلوب «السهل الممتنع»، وبالنسبة للأطفال فقد كانوا بالفعل نجوما بمعنى الكلمة، فالطفلة امينة دشتي لا تقل موهبة عن شقيقتها الفنانة الشابة ريان دشتي، فأمينة اثبتت انها موهوبة بالفطرة، ومثلت بثقة شديدة، ولم ترهب الكاميرا، كذلك جسد علي البلوشي شخصية الابن الذي يعاني من تنمر اهله عليه نظرا لوزنه الزائد وشراهته للأكل، وأتوقع له مستقبلا كبيرا في عالم الفن، وقدم الأطفال حمد بوصخر وعلي العلوي ويوسف رائد ادوارهم بصورة جميلة واثبتوا انهم مواهب قادمة بقوة.
وعلى مستوى الإخراج، اجاد خالد بوصخر في تجربته الاولى سينمائيا في السيطرة على هؤلاء الأطفال اثناء التصوير، وهذا امر شاق، وايضا استطاع ان يخلق بينهم حالة من الالفة والحب شاهدناها على الشاشة، كما قدم فيلما جيدا جدا بإيقاع سريع فلم نشعر بالملل، كما أنه اجاد توظيف ادوار ضيوف الشرف الذين شاركوا بالفيلم بشكل يحسب له، وقدم صورة وأداء وموسيقى مميزين.
وفي النهاية، فيلم «غميضة» سيكون هدية لكل العائلات والأطفال في عيد الفطر المقبل لانه يقدم في قالب كوميدي رومانسي مسل وجذاب، وبعيدا عن البكائيات ويعد فسحة من الجمال يحتاج إليها الأطفال حاليا كونه عملا ممتعا يشيع حالة من البهجة والايجابية.

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