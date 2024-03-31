((غميضة)) كوميدي يناسب كل الأعمار

(MENAFN
- Al-Anbaa) ياسر العيلة
أقيم مساء الأربعاء الماضي العرض الخاص لفيلم «غميضة» في «سكاي سينما» بحضور أبطال الفيلم: النجم د.طارق العلي وفهد باسم وهبة الناجم وهبة العبسي وبشاير حسن وشعبان عباس وسلطان العلي ومحمد الوزير وخالد الشمري وصباح العبادي وناصر البلوشي ومحمد بوصخر، ومعهم نجوم الفيلم من الأطفال وهم: امينة دشتي وحمد بوصخر وعلي البلوشي وعلي العلوي ويوسف رائد، بوجود المخرج خالد بوصخر، وقد حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على حضور العرض من بينهم هند البلوشي ونايف الراشد وعادل اليحيى وايمان العلي والاعلامي مهند يوسف عبدالرحمن وشهد الراشد وسعد كنعان، وآخرون.
تدور احداث الفيلم، الذي أنتجه مركز «فروغي» للإنتاج الفني، حول قصة مهندس ناجح في عمله اسمه طارق (طارق العلي) متزوج من خزنة (عبير أحمد) اللذين قررا تأجيل موضوع انجاب أطفال، لان الزوج غير مستعد لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة حاليا ويحلم بأن ينفذ من خلال الشركة التي يعمل بها بناء أكبر مدينة ملاهي في الكويت، خاصة ان الأطفال يعانون من عدم وجود أماكن ترفيهية لهم ولعائلاتهم، ولكن يواجه تحديات من زميليه في الشركة عبدالله بهمن وسلطان العلي، واللذين يسعون بشتى الطرق بسبب مصالح شخصية لعدم ظهور مشروع «طارق» للنور، غير ان صاحب الشركة (شهاب حاجية) يوافق في النهاية على تنفيذ المشروع.
وبسبب وجود حفل زفاف عند صديقة زوجته «خزنة» التي تطلب منه ان يوافق على ترك أطفال اختها وصديقاتها معه في المنزل على ان يقوم برعايتهم والاهتمام بهم حتى يعودوا من الحفل، وبعد موافقة الزوج تحدث الكثير من المفارقات بينه وبين هؤلاء الاطفال، حيث تضيع الطفلة الرضيعة بينهم، ويبدأ هو والأطفال رحلة البحث عنها بمصاحبة ابن الجيران خالد (فهد باسم) وهو شاب «مو صاحي»، وتتوالى الاحداث الكوميدية حتى يتمكنوا من العثور على الطفلة المفقودة، وعقب انتهاء حفل الزفاف تأخذ كل ام طفلها.
سيناريو الفيلم الذي كتبه عبدالعزيز الحشاش بسيط للغاية، وذكي، وشخصياته محببة، وقريبة من القلب، فالعمل كوميدي خفيف وعائلي يناسب كل الفئات العمرية، إذ لا يتضمن أي عبارات أو مشاهد خارجة أو تندرج تحت بند «الإسفاف»، انما يقدم البهجة للمشاهد ويحض بأسلوب طريف بعيد من «الوعظ»، وبواسطة «الضحكة» على العودة إلى مجموعة قيم منها أهمية الاهتمام بالابناء وعدم إهمالهم والاستماع لهم جيدا، وعدم التنمر عليهم والتقرب منهم، معتمدا على شخصيات محببة وقريبة من القلب، يجسدها نخبة من الممثلين، كما تم توظيف أغاني الفيلم المبهجة بالفعل في سياق الدراما، ووفق متطلبات الأحداث، لاسيما أن لكل منها معنى في العمل.
جسد النجم طارق العلي دورا جديدا وتجربة مختلفة من خلال تقديمه عملا للأطفال كونه متخصصا في الاعمال الموجهة للكبار، واعتقد انه خلال مسيرته الفنية الطويلة لم يقدم سوى عمل او اثنين بالكثير للصغار، فالعمل معهم يتطلب ان يقدم مصطلحات و«ايفيهات» وشكلا كوميديا يختلف كليا عن اعماله للكبار. وفي الحقيقة أجاد العلي في هذه التجربة بشكل لافت، وعلمت انه يخطط لتقديم مسلسل مع هذه المجموعة من الأطفال الذين شاركوه البطولة، وأمتع بو محمد المشاهدين بأدائه العفوي التلقائي، وخفة دمه التي تعالت معها ضحكات الجمهور داخل قاعة العرض.
وجسد الفنان فهد باسم عبدالأمير شخصية مركبه سبق ان قدمها من قبل وهي من الشخصيات التي تستهويه دائما لتقديمها، وللامانة اجاد في تقديم «الكاراكتر» بشكل نال اعجاب الجمهور، اما باقي نجوم الفيلم وضيوف الشرف فقد قدموا افضل ما لديهم من أداء، فعبير أحمد وعبدالله بهمن قدما أداء سلسا جميلا بتمكن، بأسلوب «السهل الممتنع»، وبالنسبة للأطفال فقد كانوا بالفعل نجوما بمعنى الكلمة، فالطفلة امينة دشتي لا تقل موهبة عن شقيقتها الفنانة الشابة ريان دشتي، فأمينة اثبتت انها موهوبة بالفطرة، ومثلت بثقة شديدة، ولم ترهب الكاميرا، كذلك جسد علي البلوشي شخصية الابن الذي يعاني من تنمر اهله عليه نظرا لوزنه الزائد وشراهته للأكل، وأتوقع له مستقبلا كبيرا في عالم الفن، وقدم الأطفال حمد بوصخر وعلي العلوي ويوسف رائد ادوارهم بصورة جميلة واثبتوا انهم مواهب قادمة بقوة.
وعلى مستوى الإخراج، اجاد خالد بوصخر في تجربته الاولى سينمائيا في السيطرة على هؤلاء الأطفال اثناء التصوير، وهذا امر شاق، وايضا استطاع ان يخلق بينهم حالة من الالفة والحب شاهدناها على الشاشة، كما قدم فيلما جيدا جدا بإيقاع سريع فلم نشعر بالملل، كما أنه اجاد توظيف ادوار ضيوف الشرف الذين شاركوا بالفيلم بشكل يحسب له، وقدم صورة وأداء وموسيقى مميزين.
وفي النهاية، فيلم «غميضة» سيكون هدية لكل العائلات والأطفال في عيد الفطر المقبل لانه يقدم في قالب كوميدي رومانسي مسل وجذاب، وبعيدا عن البكائيات ويعد فسحة من الجمال يحتاج إليها الأطفال حاليا كونه عملا ممتعا يشيع حالة من البهجة والايجابية.
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