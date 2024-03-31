((زمن العجاج)).. توليفة درامية مشوقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعد النجاحات التي قدمتها «بيوند دريمز» للشاشة في السنوات الماضية منها: «الديرفه»، «محمد علي رود» بجزأيه الاول والثاني، وصولا إلى «الناموس» ومرورا بـ «الصفقة» و«القفص»، هذا العام في الموسم الرمضاني قدمت لنا مسلسل «زمن العجاج» الذي يعرض حاليا على منصة TOD وشاشة beIN دراما، يقع في 30 حلقة، كتبته ايمان سلطان ويخرجه جاسم المهنا، ومن تمثيل جاسم النبهان (غيث المختار)، عبدالرحمن العقل (فرج)، حسين المهدي (حمزة)، عبير أحمد (شاهة)، منى حسين (وجدان)، فيصل العميري (اسماعيل)، إيمان الحسيني (ميرا)، سعود بوشهري (سالم)، محمد الكاظمي (صهيب)، شايع الشايع (كاسب)، مصطفى اشكناني (جمعة القصاب)، حسن ابراهيم (راشد)، واحمد مساعد (نعمان)، عبدالله المسلم (سيف)، عبدالله بهمن (جبر)، شوق (نوران)، مي البلوشي (ام سيف)، هبه الناجم (بدرة) وآخرين.
«زمن العجاج» توليفة مشوقة تجمع بين الحب الممنوع وصراعات القوة، قدمها المنتج عبدالله بوشهري برؤية جميلة وعميقة وإخراج مميز ليكون المسلسل عملا استثنائيا بكل المقاييس للدراما الخليجية وخصوصا التراثية منها شكلا ومضمونا، وهذا ان دل فإنما يدل على ان المنتج بوشهري حريص على أدق التفاصيل ليظهر هذا العمل بهذه الصورة الاستثنائية عند المشاهدين.
تبدأ أحداث المسلسل مع وصول «وجدان» إلى قرية المختار «غيث» الهادئة في ليلة «عجاج/ غبار» كثيف على القرية، لتتغلغل وجدان فيها بذكائها وصبرها وتواجه العديد من التحديات في القرية، حيث تلعب وجدان دورا مهما في تغيير مصائر أهل القرية، وكانت البداية مع مختارها الذي مع مرور الوقت يتزوجها ليحميها من والدها «كاسب»، ليتضح مع مرور الحلقات ان كل ما فعلته «وجدان» من هروبها من اهلها لوصولها لقرية المختار ما هو الا خطة مع والدها للسيطرة على القرية الآمنة التي واجهت بقدوم «وجدان» واهلها العديد من المؤامرات التي تحاك ضد المختار «غيث» بسبب صراع السلطة، خصوصا بعد ان تم نفي «ابوجبر» من القرية وصولا إلى نفي «حمزة» بعد اتهامه بقتل «شقيق جبر».
نحترم الجهود الواضحة التي يقدمها نجوم التمثيل في هذا العمل، فهي بمنزلة مباراة بين هؤلاء النجوم، ولكن لابد من تنويه خاص بأداء الفنان حسن ابراهيم المتجدد دائما في ادواره التي يقدمها في جميع اعماله، بالاضافة إلى الفنان مصطفى اشكناني الذي يقدم في هذا المسلسل تجربة مؤثرة في التمثيل، لأنه في السابق وضع في زاوية برامج الكوميديا فلم تظهر موهبته الحقيقية التي يتابعها المشاهدون بحب في هذا المسلسل من خلال شخصية «جمعة القصاب» الذي يقدمها بنضوج فني جميل، والامر كذلك لشخصية «وجدان» التي تقدمها منى حسين بكل اقتدار، وشخصية «كاسب» التي يقدمها شايع الشايع بكل ذكاء مع انها شخصية لا تظهر في كل الحلقات الا ان ظهورها تصنع لك حدثا جديدا في حلقات المسلسل.
نص الكاتبة إيمان سلطان ثري وعميق ويحمل بين طياته رمزية واسقاطات قابلة للتفسير والتحليل، حيث الصراع على السلطة والمواجهات بين سكان تلك القرية والغرباء الذين اجتاحوا القرية للسيطرة والهيمنة عليها، بالاضافة إلى استغلال الدين وهيمنة التجار والصراع فيما بينهم وغيرها من القضايا الكبرى التي تعرض لها هذا العمل المختلف في كل شي بأزيائه واكسسواراته وديكوراته التي صممها صلاح زماني، بالاضافة إلى الموسيقى التي صاغها بعناية الموسيقار مبارك مبارك.
«زمن العجاج» سخاء انتاجي في ادق التفاصيل، ساهم في خلق هذه التجربة الاستثنائية التي تقدم التراث بشكل متجدد وبرؤية غير تقليدية تؤهلها للعرض على المزيد من الشبكات والمنصات والقنوات، لأنه عمل مصنوع بجودة عالية وببصمة المنتج المخرج عبدالله بوشهري الذي يعرف من أين تؤكل الكتف.
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