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((زمن العجاج)).. توليفة درامية مشوقة

3/31/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعد النجاحات التي قدمتها «بيوند دريمز» للشاشة في السنوات الماضية منها: «الديرفه»، «محمد علي رود» بجزأيه الاول والثاني، وصولا إلى «الناموس» ومرورا بـ «الصفقة» و«القفص»، هذا العام في الموسم الرمضاني قدمت لنا مسلسل «زمن العجاج» الذي يعرض حاليا على منصة TOD وشاشة beIN دراما، يقع في 30 حلقة، كتبته ايمان سلطان ويخرجه جاسم المهنا، ومن تمثيل جاسم النبهان (غيث المختار)، عبدالرحمن العقل (فرج)، حسين المهدي (حمزة)، عبير أحمد (شاهة)، منى حسين (وجدان)، فيصل العميري (اسماعيل)، إيمان الحسيني (ميرا)، سعود بوشهري (سالم)، محمد الكاظمي (صهيب)، شايع الشايع (كاسب)، مصطفى اشكناني (جمعة القصاب)، حسن ابراهيم (راشد)، واحمد مساعد (نعمان)، عبدالله المسلم (سيف)، عبدالله بهمن (جبر)، شوق (نوران)، مي البلوشي (ام سيف)، هبه الناجم (بدرة) وآخرين.
«زمن العجاج» توليفة مشوقة تجمع بين الحب الممنوع وصراعات القوة، قدمها المنتج عبدالله بوشهري برؤية جميلة وعميقة وإخراج مميز ليكون المسلسل عملا استثنائيا بكل المقاييس للدراما الخليجية وخصوصا التراثية منها شكلا ومضمونا، وهذا ان دل فإنما يدل على ان المنتج بوشهري حريص على أدق التفاصيل ليظهر هذا العمل بهذه الصورة الاستثنائية عند المشاهدين.
تبدأ أحداث المسلسل مع وصول «وجدان» إلى قرية المختار «غيث» الهادئة في ليلة «عجاج/ غبار» كثيف على القرية، لتتغلغل وجدان فيها بذكائها وصبرها وتواجه العديد من التحديات في القرية، حيث تلعب وجدان دورا مهما في تغيير مصائر أهل القرية، وكانت البداية مع مختارها الذي مع مرور الوقت يتزوجها ليحميها من والدها «كاسب»، ليتضح مع مرور الحلقات ان كل ما فعلته «وجدان» من هروبها من اهلها لوصولها لقرية المختار ما هو الا خطة مع والدها للسيطرة على القرية الآمنة التي واجهت بقدوم «وجدان» واهلها العديد من المؤامرات التي تحاك ضد المختار «غيث» بسبب صراع السلطة، خصوصا بعد ان تم نفي «ابوجبر» من القرية وصولا إلى نفي «حمزة» بعد اتهامه بقتل «شقيق جبر».
نحترم الجهود الواضحة التي يقدمها نجوم التمثيل في هذا العمل، فهي بمنزلة مباراة بين هؤلاء النجوم، ولكن لابد من تنويه خاص بأداء الفنان حسن ابراهيم المتجدد دائما في ادواره التي يقدمها في جميع اعماله، بالاضافة إلى الفنان مصطفى اشكناني الذي يقدم في هذا المسلسل تجربة مؤثرة في التمثيل، لأنه في السابق وضع في زاوية برامج الكوميديا فلم تظهر موهبته الحقيقية التي يتابعها المشاهدون بحب في هذا المسلسل من خلال شخصية «جمعة القصاب» الذي يقدمها بنضوج فني جميل، والامر كذلك لشخصية «وجدان» التي تقدمها منى حسين بكل اقتدار، وشخصية «كاسب» التي يقدمها شايع الشايع بكل ذكاء مع انها شخصية لا تظهر في كل الحلقات الا ان ظهورها تصنع لك حدثا جديدا في حلقات المسلسل.
نص الكاتبة إيمان سلطان ثري وعميق ويحمل بين طياته رمزية واسقاطات قابلة للتفسير والتحليل، حيث الصراع على السلطة والمواجهات بين سكان تلك القرية والغرباء الذين اجتاحوا القرية للسيطرة والهيمنة عليها، بالاضافة إلى استغلال الدين وهيمنة التجار والصراع فيما بينهم وغيرها من القضايا الكبرى التي تعرض لها هذا العمل المختلف في كل شي بأزيائه واكسسواراته وديكوراته التي صممها صلاح زماني، بالاضافة إلى الموسيقى التي صاغها بعناية الموسيقار مبارك مبارك.
«زمن العجاج» سخاء انتاجي في ادق التفاصيل، ساهم في خلق هذه التجربة الاستثنائية التي تقدم التراث بشكل متجدد وبرؤية غير تقليدية تؤهلها للعرض على المزيد من الشبكات والمنصات والقنوات، لأنه عمل مصنوع بجودة عالية وببصمة المنتج المخرج عبدالله بوشهري الذي يعرف من أين تؤكل الكتف.

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