أندية الفيصلي والوحدات والحسين تخضع لورشات توعوية لإنجاز الرخصة الآسيوية

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

تخضع أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد، لورشات توعوية، وذلك لاستكمال متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية، وإنجاز المعايير المطلوبة وفق خطة زمنية بالتعاون مع دائرة الترخيص باتحاد كرة القدم.



وحرصت إدارات الأندية الثلاثة خلال الفترة الماضية، على عقد محاضرات متنوعة لمنظومة الفريق الأول أشرف عليها عدد من المحاضرين الأردنيين والمعتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي، والتي ركزت على أربعة محاور وهي: التلاعب بالنتائج، مكافحة المنشطات، آخر التعديلات على قانون كرة القدم، ومكافحة العنصرية.



وتهدف المحاضرات وورشات العمل، إلى تحصيل الهدف المنشود المتمثل بالرخصة الآسيوية. حيث ترنو الأندية الراغبة في المشاركة في البطولات الآسيوية للموسم المقبل من الإنجاز وتطبيق معايير الاحتراف والترخيص المحلي والآسيوي، ويتطلب الحصول على رخصة الاتحاد الآسيوي استكمال معايير إلزامية محددة في 6 جوانب هي: الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية، ومعايير الأعمال والتجارة والترويج، ومن دون استكمال هذه المعايير فقد يعاقب النادي أو يمنع من المشاركة في مسابقات الأندية الآسيوية، ويعد المعيار المالي السبب الرئيسي في عدم منح الأندية الترخيص.

ونجحت الأندية الأردنية خلال الفترة الماضية، في إنشاء قسم لمتابعة متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية وتقديم الوثائق على النظام الإلكتروني بالاتحاد، وهناك تعاون وثيق بين دائرة الترخيص بالاتحاد والأندية، وأصبحت على علم بالإجراءات والمتطلبات اللازمة كافة، وتعمل بشكل مدروس على إنجازها حسب المواعيد المطلوبة، والتي تساهم بالارتقاء بمنظومة الاحتراف من الجوانب الإدارية والفنية والمالية كافة.



وتعمل إدارات الأندية في الوقت الحالي، على تسديد المستحقات المالية للاعبين والأجهزة الفنية في القضايا المحكوم فيها نهائيا، أو تسويتها أو جدولتها باتفاق مشترك مع الشخص المعني، وتملك الأندية فرصة لإكمال المتطلبات في الموعد المحدد، من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، والمشاركة في البطولات الآسيوية للعام المقبل.



وكان الاتحاد الآسيوي أنشأ نظاما إلكترونيا لإدارة تراخيص الأندية يتم من خلاله تقديم أي مستند أو دليل يتم تقديمه إلى اتحاد الكرة في الوقت المحدد، كما نظم اتحاد الكرة زيارات للعديد من الأندية، لتقديم وشرح شروط ترخيص النادي الآسيوي، والمعايير الواجب استيفاؤها وتجنب أوجه القصور التي تساعد الأندية في الحصول على الترخيص وتوفير المعايير التي تطلبها.



وحسب تعليمات اتحاد كرة القدم يشارك بطل دوري المحترفين في بطولة أبطال آسيا، وبطل كأس الأردن يشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وشهدت النسخة الحالية مشاركة الفيصلي في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث ودع البطولة من الدور الأول، ومشاركة الوحدات في كأس الاتحاد وخرج أيضا من الدور الأول للبطولة.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، أعلن في وقت سابق، دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، من خلال الكشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات اعتبارا ًمن موسم 2024-2025.



وسوف تحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 نادياً، اسم دوري أبطال آسيا للنخبة ACLE، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 نادياً ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً.



في المقابل، يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية مقدارها 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة الـ4 ملايين دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024.



أما الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة، فسوف يحصل على جائزة مالية مقدارها 6 ملايين دولار، بفارق 4 ملايين دولار عن نسخة العام الحالي، والبالغة 2 مليون دولار. كما أن بطولتي دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي سوف تشهدان زيادة في الجوائز المالية والمزايا.