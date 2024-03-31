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والدتي لن تسامحني.. نجم قطر يكشف كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد

3/31/2024 2:31:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف نجم نادي قطر، عن غضب والدته منه بعدما رفض الانتقال إلى نادي ريال مدريد في وقت سابق، مُشيرًا إلى أنه فقط تلك الفرصة التي أتيحت له.


وقال خافي مارتينيز مدافع وقائد نادي قطر خلال تصريحات لصحيفة "AS" الإسبانية: "هناك الكثير من أفراد عائلتي يُشجعون ريال مدريد، والدتي وعمي وخالتي من أشد مشجعي ريال مدريد".


وأضاف مدافع قطر: "والدي يُشجع الفريق الذي ألعب فيه، ولكن عادة ما أخبر والدتي أن والدي مدريدي أكثر من فلورنتينو بيريز رئيس الريال".

مارتينيز واصل: "لم تسامحني أمي على عدم الانتقال إلى ريال مدريد، حينما أتيحت لي الفرصة، لأنها كانت تخبرني دائمًا أنها كانت تُريد أن تراني أرتدي الزي الأبيض –يقصد زي ريال مدريد-".





واختتم خافي تصريحاته قائلًا: "لقد أخبرتني أمي بأنها تُريد رؤيتي في ريال مدريد وأيضًا في الجامعة، ولكنني لم أفعل أيًا من هذين الأمرين"، وأردف ضاحكًا: "حسنًا مازال أمامي فرصة لتحقيق واحدة، ولكنني لا أعتقد أن ريال مدريد سيوقع معي الآن".

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