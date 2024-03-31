والدتي لن تسامحني.. نجم قطر يكشف كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد



وقال خافي مارتينيز مدافع وقائد نادي قطر خلال تصريحات لصحيفة "AS" الإسبانية: "هناك الكثير من أفراد عائلتي يُشجعون ريال مدريد، والدتي وعمي وخالتي من أشد مشجعي ريال مدريد".



وأضاف مدافع قطر: "والدي يُشجع الفريق الذي ألعب فيه، ولكن عادة ما أخبر والدتي أن والدي مدريدي أكثر من فلورنتينو بيريز رئيس الريال".

مارتينيز واصل: "لم تسامحني أمي على عدم الانتقال إلى ريال مدريد، حينما أتيحت لي الفرصة، لأنها كانت تخبرني دائمًا أنها كانت تُريد أن تراني أرتدي الزي الأبيض –يقصد زي ريال مدريد-".











واختتم خافي تصريحاته قائلًا: "لقد أخبرتني أمي بأنها تُريد رؤيتي في ريال مدريد وأيضًا في الجامعة، ولكنني لم أفعل أيًا من هذين الأمرين"، وأردف ضاحكًا: "حسنًا مازال أمامي فرصة لتحقيق واحدة، ولكنني لا أعتقد أن ريال مدريد سيوقع معي الآن".