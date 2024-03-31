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كُشف السر.. تحديد الجهة التي دفعت كفالة إطلاق سراح ألفيش!

3/31/2024 2:31:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كُشف عن الجهة التي دفعت كفالة البرازيلي داني ألفيش، نجم برشلونة السابق، والتي قدرت بنحو مليون يورو، لإطلاق سراحه يوم الإثنين الماضي.


محكمة برشلونة أفرجت عن ألفيش بكفالة تقدر قيمتها بـ"مليون يورو"؛ حتى الفصل النهائي في الاستئناف ضد حبسه 4 سنوات ونصف، بتهمة الاغتصاب.


وحسب برنامج "فييستا"، اليوم السبت، فإن الجهة التي دفعت كفالة الإفراج المشروط عن ألفيش هي "مجلة برازيلية مشهورة".

ونقلت صحيفة ماركا عن الصحفية ماريسا بلازكيز، إحدى المشاركات في البرنامج: "المجلة تُعد تقارير صحفية مهمة عن مشاهير البرازيل، ولكن أيضًا على المستوى الدولي، وقد دفعت الكفالة مقابل تقرير يتم إعداده حاليًا".


يشار إلى أن ألفيش سلم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي إلى السلطات حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا لحين البت النهائي في القضية، كما قررت المحكمة منعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية (الاعتداء الجنسي).

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