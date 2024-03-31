أبو السعود يحرز ذهبية كأس التحدي العالمي للجمباز

أبو السعود يحرز ذهبية كأس التحدي العالمي للجمباز
التاريخ
3/31/2024 2:31:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، بالميدالية الذهبية على جهاز حصان المقابض بجمعه علامة 14:90، وذلك في بطولة كأس التحدي العالمي التي تحتضنها مدينة انطاليا التركية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تحضيرات أبو السعود لخوض الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، والمؤهلة لاولمبياد باريس.
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