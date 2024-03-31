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أبو السعود يحرز ذهبية كأس التحدي العالمي للجمباز

3/31/2024 2:31:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، بالميدالية الذهبية على جهاز حصان المقابض بجمعه علامة 14:90، وذلك في بطولة كأس التحدي العالمي التي تحتضنها مدينة انطاليا التركية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تحضيرات أبو السعود لخوض الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، والمؤهلة لاولمبياد باريس.

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