كيف تحمي نفسك من تسمم الماء في رمضان؟

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي تعريف تسمم الماء وأعراضه وطرق علاجه، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".



ما هو تسمم الماء؟

أثبتت نتائج العديد من الدراسات، أن تسمم الماء عبارة عن اضطراب شديد في وظائف المخ، وعادًة ما ينتج عن شرب كمية كبيرة من الماء تفوق قدرة الكلى على تصريفها.



هل يمكن الإصابة بتسمم الماء في رمضان؟

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بتسمم الماء في رمضان، وذلك نتيجة شرب كمية كبيرة من الماء في فترة زمنية قصيرة خاصًة مع ممارسة الرياضة أيضًا أو الإًصابة بالإسهال أو القيء الذي يتسبب في نقص كمية الماء في الجسم أو تناول بعض الأدوية التي تساهم في فقدان الجسم لكمية كبيرة من الماء أو المعاناة من بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي أو أمراض القلب.



أعراض تسمم الماء

هناك العديد من الأعراض التي تكشف الإصابة بتسمم الماء حيث تتضح في:

- الصداع.

- الغثيان.

- القيء.

- الخمول.

- انتفاخ اليدين والقدمين.

- التشنجات العضلية.

- زيادة وزن الجسم.

- الغيبوبة أو الوفاة في بعض الحالات.



تشخيص تسمم الماء

عادًة ما يتم تشخيص تسمم الماء من خلال إجراء بعض الاختبارات بما في ذلك:



- قياس مستويات الصوديوم في الدم حيث أن انخفاض مستوى الصوديوم هو العلامة الرئيسية على التسمم المائي.



- فحص الدم.

- وظائف الكلى.

- فحص البول.



علاج تسمم الماء

أكدت نتائج العديد من الدراسات، أنه يمكن علاج تسمم الماء بأكثر من طريقة من بينها:



- تناول كميات معتدلة من الماء.

- الحصول على محلول ملحي لرفع مستويات الصوديوم في الدم.

- تناول مدرات البول تحت إشراف الطبيب المختص للتخلص من الماء الزائد.



طرق الوقاية من تسمم الماء

هناك أكثر من طريقة للوقاية من فرص الإصابة بتسمم الماء من مثل:



- تناول الأطعمة الغنية بالماء بدلًا من شرب كمية كبيرة من الماء.

- تجنب الإفراط في شرب الماء خاصًة على الإفطار أو بعد ممارسة الرياضة في رمضان.

- استشارة الطبيب المختص فورًا في حالة زيادة الأعراض.

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