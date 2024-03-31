محافظة: التربية تعمل على تقليص نسبة الغياب غير المبرر



وقال محافظة خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الموسعة الذي عقد في نادي المعلمين- عمان، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن الوزارة تعمل على تقليص نسبة الغياب غير المبرر، مشيرًا إلى أهمية دور مدراء التربية والمدراء المختصين ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومدراء المدارس ومساعديهم في ضبط العملية التعليمية.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره كذلك مديرو الإدارات في مركز الوزارة ومديرو التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، عددًا من القضايا التربوية أبرزها، تعليمات الدوام المدرسي والتعليم المهني.



وأشار الوزير، الى أن الوزارة تولي التعليم المهني عناية واهتمامًا كبيرين، موضحا الخطة التي وضعتها الوزارة لمراحل تطوير التعليم المهني، التي تسعى إلى الحد من البطالة والنهوض بالكفايات المهنية المدربة والمؤهلة بما يتواءم واحتياجات سوق العمل والتطور العالمي المتسارع في هذا المجال.



وبين ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.



ودعا خلال الاجتماع إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التدخلات العلاجية للفاقد التعليمي، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنفيذ هذه الخطة، والأثر الجيد الذي تحقق من خلالها.



وتحدث المحافظة عن مبادرة (لمدرستي أنتمي)، التي كانت أطلقتها الوزارة بمدارسها بالتشارك مع وزارة البيئة، داعيًا إلى إيلائها كل الاهتمام والمتابعة لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحسين البيئة التعلمية في مدارسها كافة، والتعامل مع التحديات التي تواجهها والسلوكيات المرتبطة بها في المدارس بهدف تحسينها والارتقاء بها.-(بترا)