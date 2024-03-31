بدء التقديم لجوائز مركز حمدي منكو للتميز العلمي



وقال المركز، في بيان اليوم الأحد، إنه وتقديرا من المركز للبحوث العلمية لمستوى الأداء البحثي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين خريجي الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية الأردنية وتشجيعا على إثراء البحث العلمي والمساهمة في خدمة العملية الأكاديمية في الأردن وتكثيف نشاط الباحثين ومنحهم الحوافز لاستمرارية هذا النشاط العلمي، فإن المركز يخصص جائزة "علي منكو" للباحث المتميز وجائزة "علي منكو" لخريجي الدراسات العليا وجائزة "سامية منكو" للباحثة المتميزة في الأردن.



وأشار المركز، الى أن الجائزة تمنح للباحث المتميز بتبرع من حسان منكو للباحثين المتميزين، ويعلن المركز كل عام عن جائزتين علميتين للباحث المتميز في الأردن تمنحان في المجالات العلمية والصحية في الأردن، إضافة إلى جائزة خريجي الدراسات العليا في التخصصات العلمية والصحية، وبتبرع من تمام منكو.



يشار الى أن مركز حمدي منكو للبحوث العلمية أطلق جائزة "سامية منكو" للباحثة المتميزة في الكليات العلمية والصحية في الأردن بدعم من تمام منكو، حيث يأتي تخصيص هذه الجائزة تقديراً من المركز للباحثات المتميزات في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية الأردنية.



ويعلن المركز عن الجائزة للباحثة المتميزة في الأردن وتمنح في المجالات العلمية والهندسية أو الصحية والطبية بالتناوب، وتشمل مجالات الجائزة في هذا العام، جائزة علي منكو للباحث المتميز: في كليات العلوم والزراعة أو تخصصات ذات علاقة من كليات أخرى، كليات الطب والتمريض أو تخصصات ذات علاقة من كليات أخرى، جائزة خريجي الدراسات العليا في التخصصات العلمية والصحية وجائزة سامية منكو للباحثة المتميزة وجائزة التخصصات العلمية والهندسية.



