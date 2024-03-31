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انطلاق البث المفتوح لحملة غزة معا ننصرها: إغاثة وإيواء

3/31/2024 2:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت صباح اليوم الأحد 31/3/2024، حملة "غزة معا ننصرها: إغاثة وإيواء"، والتي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية.

وتهف الحملة لجمع التبرعات لدعم صمود أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني الممنهج والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق شعب بالكامل، وذلك عبر يوم مفتوح على أثير إذاعة حسنى اف ام 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و 102.9 في إربد والشمال.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اللجنة العليا للاعمار في فلسطين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن ما تقوم به المقاومة في قطاع غزة اعاد لنا الروح ووضعنا على اول الطريق من اجل التحرير، مبينا أن الموقف الشعبي والرسمي الاردني ينسجم مع طبيعة البلد الذي كان باستمرار منحازا لقضايا الامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد على أننا وبتلاحمنا ووقوفنا خلف الأشفاء في قطاع غزة، سنبقى منحازين للوطن والأمة ولن نتخلى عنها، بل وسندعم ونقف خلف صمود اهلنا بكل ما اوتينا من قوة.

وبلغت قيمة التبرعات التي جاد بها ابناء الشعب الأردني والشركات والمؤسسات المختلفة منذ بداية الحملة وحتى الساعة العاشرة صباحا 191.612 الف دينار لصالح حملة غزة معا ننصرها.

وأعلن المهندس سمارة أن البث المفتوح لجمع التبرعات لصالح الحملة، سيستمر خلال اليوم وحتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، ومن خلال الايداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM والدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابـط التالي: (للمهندسين وغير المهندسين) وتطبيق الموبايل JEA mobile، وإيداع التبرعات لصالح حملة "غزة معا ننصرها" لدى جميع فروع: العلاونة للصرافة ومشربش للصرافة وأبو شيخة للصرافة، إضافة إلى التبرع عبر المحافظ الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.

كما يمكن التبرع للحملة من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابة المهندسين او نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية في كافة المحافظات لصالح حملة "غزة معا ننصرها".

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