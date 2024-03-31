آخر جلسة للنواب في الدورة العادية غدا.. وهذه مضامينها

آخر جلسة للنواب في الدورة العادية غدا.. وهذه مضامينها
التاريخ
3/31/2024 2:30:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) جهاد المنسي يعقد مجلس النواب صباحيوم غد الاثنين جلسة يعتقد أنها الأخيرة في عمر الدورة العادية، إذ تضمنت الجلسةتقرير اللجنة المالية حول تقارير ديوان المحاسبة من عام 2018 وحتى 2021، كما تضمنتمشروع قانون الطاقة المتجددة.
ولقراءة نص التقريركاملا .
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