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إعلان أسماء الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض غدا

3/31/2024 2:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعلن وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي مساء يوم غد الاثنين أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة منالبعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وفق ما أكدمستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهندالخطيب.
وأضاف الخطيب أن الوزارةسترسل رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها؛تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديريةالبعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.

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