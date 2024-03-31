إعلان أسماء الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض غدا

إعلان أسماء الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض غدا
التاريخ
3/31/2024 2:30:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعلن وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي مساء يوم غد الاثنين أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة منالبعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وفق ما أكدمستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهندالخطيب.
وأضاف الخطيب أن الوزارةسترسل رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها؛تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديريةالبعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.
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