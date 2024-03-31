أكثر من ربع مليون دينار قيمة التبرعات لحمة غزة معا ننصرها

MENAFN - Alghad Newspaper)وجمع التبرعات لصالح الحملة مستمر عبر أثير اذاعة حسنى اف ام 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و 102.9 في إربد والشمال، خلال اليوم المفتوح حتى منتصف الليلة.ويمكن التبرع للحملة عبر البث المفتوح لجمع التبرعات الذي سيستمر خلال اليوم وحتى منتصف الليلة، فيما سيستمر جمع التبرعات طوال العام، كما يمكن التبرع من خلال الايداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM والدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابـط التالي:

(للمهندسين وغير المهندسين) وتطبيق الموبايل JEA mobile، وإيداع التبرعات لصالح حملة "غزة معا ننصرها" لدى جميع فروع: العلاونة للصرافة ومشربش للصرافة وأبو شيخة للصرافة، إضافة إلى التبرع عبر المحافظ الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.



كما يمكن التبرع للحملة من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابة المهندسين او نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية في كافة المحافظات لصالح حملة "غزة معا ننصرها".