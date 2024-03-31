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الحكومة: خطوات جادة للحد من هدر الغذاء في الأردن

3/31/2024 2:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الزراعة رئيسمجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنيفات أن الأردن يسير بخطوات جادة للحد من هدرالغذاء ضمن إطار المبادرة الوطنية "لا لهدر الغذاء" التي أطلقتها وزارةالزراعة في تشرين الثاني من عام 2022.
وقال الحنيفات، إنمجلس الأمن الغذائي يقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ عدد منالتدخلات في مجال هدر الغذاء، والواردة ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2021-2030 وخطة عملها للأعوام 2022-2024، والتي تهدف إلى إيجاد أساليب ابتكاريةلتقليل هدر الطعام وزيادة الوعي، من خلال زرع المعرفة حول السلوكيات السلبيةوتعزيز الممارسات الإيجابية.

وفي حديث لوكالة (بترا)،اليوم الأحد بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الهدر، أشار الحنيفات إلى أنالمبادرة تتضمن برامج وتدخلات، في مقدمتها الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوكللحد من هدر الغذاء، فالطريقة التي ننتج ونستهلك بها الغذاء أبعد ما تكون عنالاستدامة أو العدالة، فبالرغم من أن عالمنا ينتج أغذية أكثر مما يحتاج، إلا أنهناك حوالي 800 مليون جائع، وهذا العدد آخذ في الازدياد.

وكانت الجمعية العامةللأمم المتحدة اعتمدت يوم 30 آذار الذي صادف أمس السبت، يومًا دوليًا للقضاء علىالهدر باعتباره قضية إنمائية رئيسية ولها آثار باهظة التكاليف.

وبحسب تقرير مؤشر هدرالأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يهدر العالم حوالي1.3بليون طن من نفايات الأغذية (بما في ذلك الأجزاء غير الصالحة للأكل)، أي ما يصلإلى 132 كيلوغراما للفرد، ما يعادل ثلث غذائه، في حين يقدَّر الهدر الغذائي فيالأردن حسب مؤشر الهدر بحوالي 101 كيلوغرام للفرد سنويا، أي حوالي 1.136 مليون طنمن الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1.5) مليون شخص لمدة عام كامل،ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرًا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبيةاقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.

وفي الأردن الذي يعدفقيرًا مائيًا، فإن فقدان وهدر الأغذية ينعكس سلبا على المياه من خلال زيادةالاستهلاك لإنتاج مزيد من الغذاء، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافةًإلى الأعباء المالية التي تضاف على المنتجين والتجار والمستهلكين.

ونوه الحنيفات إلى أنمبادرة "لا لهدر الغذاء" تعد خارطة طريق تتضمن العديد من الأنشطةأبرزها، إطلاق البرنامج التدريبي الإبداعي لتحدي هدر الغذاء والذي تم تنظيمهبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة (سيواس) السويسرية.

وركز البرنامج علىمسارين الأول ريادي ويهدف إلى تعزيز حلول مبتكرة لإدارة هدر الغذاء والحد منه، حيثتلقى المشاركون تدريبًا شاملاً حول كيفية تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج عملمستدامة، والمسار الثاني بحثي ويهدف إلى تطوير منهجيات لاحتساب هدر الغذاءبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، بهدف إنشاء مؤشر وطني للهدر.

وتقدم للبرنامج 37فريقا من جميع محافظات المملكة وتم اختيار أفضل خمس أفكار ابتكارية لخمس فرق، وتممنح الفرق الفائزة 45 ألف دولار لتمكينهم من تطوير أفكارهم الابتكارية إضافة إلىتمكين مبادرات إدارة هدر الغذاء، التي يعمل مجلس الأمن الغذائي حاليًا ومن خلال وزارةالزراعة ووزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، علىتأسيس اتحاد نوعي يضم الجمعيات التي تُعنى بأعمال الهدر الغذائي، وسيتم بناء هذهالمظلة لمأسسة وحوكمة وتنسيق أعمال المبادرات والجمعيات التي تعنى بالمهدر منالغذاء، وقد تمّ في هذا السّياق تحديد 15 مبادرةً محلية لإدارة الهدر الغذائي،كما تمّ إعداد تقرير عن التَّحدّيات التي تواجه تلك المبادرات.

ولفت الحنيفات إلىالحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء، حيث سيتم إطلاق حملةوطنية للتوعية بشأن الهدر الغذائي من خلال مجلس الأمن الغذائي وبالتعاون مع برنامجالأغذية العالمي، مدَّتها سنة واحدة، تستهدف الأُسر والعائلات، والمطاعم والفنادقوالقطاعات الأخرى، وتهدف إلى رفع مستوى التوعية العامة بهدر الغذاء، وحجمهوتأثيره، والتَّصدّي للممارسات والسلوكيات السلبية التي تؤدّي إلى هدر الغذاء؛وتعمل في آخر المطاف على تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكيات وممارسات أكثر استدامةًبهدف الحدّ من هدر الغذاء.

وبين أن تنفيذ الحملةسيتم على مرحلتين الأُولى تُركّز على رفع مستوى التوعية العامة بشأن تحديات الهدرالغذائي؛ والثانية تهدف إلى تغيير السلوكيات والممارسات السلبية التي تؤدي إلى حدوثهدر الغذاء، وذلك من خلال التوجيه الاجتماعي والسلوكي.

وستركز الحملةالتوعوية على مشاركة كل من المؤسسات الإعلامية من خلال التقارير الإخبارية وبرامجالطبخ والإعلانات والمقابلات والمؤسسات الدينية من خلال خطب الجمعة وعظة الأحد،والمؤسسات التعليمية كالجامعات والمدارس من خلال إدراج مواضيع هدر الغذاء فيالإذاعة المدرسية لتوعية الطلاب وتعريفهم في المشكلة وآثارها على البيئة والمجتمعوعقد ورش عمل وعرض فيديوهات قصيرة لتعريف الطلاب والكادر التعليمي بحجم تحدي هدرالغذاء وأيضا من خلال تطوير المنهاج وإدراج مواضيع هدر الغذاء والأمن الغذائي فيالمناهج المهنية المدرسية لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشكلة ومؤثراتها على البيئةوالمجتمع بالإضافة إلى تنظيم مسابقة طلابية على مستوى المملكة والتي ستمثل فرصةفريدة لتمكين الطلاب في جميع أنحاء المملكة من إيجاد حلول لمعالجة مشكلة هدرالغذاء.

وبين الحنيفات أنالحملة وضمن النشاط الثالث لمبادرة لا لهدر الغذاء ستعمل على تنظيم الجهود لصناعةثقافة حفظ النعمة ووقف هدر الغذاء عبر المدارس والمساجد والكنائس ووسائل الإعلاموالاتصال والحواضن الاجتماعية وصولا إلى تحقيق هدف تقليل الفاقد والمهدر من الغذاءبنسبة 50% بحلول عام 2030، لتحقيق هدف مهم من أهداف التنمية المستدامة المتمثلبخفض مؤشر هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030، خاصة في البيع بالتجزئة والخدماتالغذائية، مشيرا إلى أن تبني الحملة خاصة في ظل أزمة المناخ وانخفاض الإمداداتالغذائية والصراعات التي تعصف بالمنطقة يوميا واثر نقص الغذاء على المجتمعات التيتشهد حروبا، وبالأخص الحرب الظالمة على غزة هي مسؤولية تقع على عاتق جميع أفرادالمجتمع ومؤسساته.

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