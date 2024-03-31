الحكومة: خطوات جادة للحد من هدر الغذاء في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد وزير الزراعة رئيسمجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنيفات أن الأردن يسير بخطوات جادة للحد من هدرالغذاء ضمن إطار المبادرة الوطنية "لا لهدر الغذاء" التي أطلقتها وزارةالزراعة في تشرين الثاني من عام 2022.
وقال الحنيفات، إنمجلس الأمن الغذائي يقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ عدد منالتدخلات في مجال هدر الغذاء، والواردة ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2021-2030 وخطة عملها للأعوام 2022-2024، والتي تهدف إلى إيجاد أساليب ابتكاريةلتقليل هدر الطعام وزيادة الوعي، من خلال زرع المعرفة حول السلوكيات السلبيةوتعزيز الممارسات الإيجابية.
وفي حديث لوكالة (بترا)،اليوم الأحد بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الهدر، أشار الحنيفات إلى أنالمبادرة تتضمن برامج وتدخلات، في مقدمتها الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوكللحد من هدر الغذاء، فالطريقة التي ننتج ونستهلك بها الغذاء أبعد ما تكون عنالاستدامة أو العدالة، فبالرغم من أن عالمنا ينتج أغذية أكثر مما يحتاج، إلا أنهناك حوالي 800 مليون جائع، وهذا العدد آخذ في الازدياد.
وكانت الجمعية العامةللأمم المتحدة اعتمدت يوم 30 آذار الذي صادف أمس السبت، يومًا دوليًا للقضاء علىالهدر باعتباره قضية إنمائية رئيسية ولها آثار باهظة التكاليف.
وبحسب تقرير مؤشر هدرالأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يهدر العالم حوالي1.3بليون طن من نفايات الأغذية (بما في ذلك الأجزاء غير الصالحة للأكل)، أي ما يصلإلى 132 كيلوغراما للفرد، ما يعادل ثلث غذائه، في حين يقدَّر الهدر الغذائي فيالأردن حسب مؤشر الهدر بحوالي 101 كيلوغرام للفرد سنويا، أي حوالي 1.136 مليون طنمن الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1.5) مليون شخص لمدة عام كامل،ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرًا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبيةاقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.
وفي الأردن الذي يعدفقيرًا مائيًا، فإن فقدان وهدر الأغذية ينعكس سلبا على المياه من خلال زيادةالاستهلاك لإنتاج مزيد من الغذاء، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافةًإلى الأعباء المالية التي تضاف على المنتجين والتجار والمستهلكين.
ونوه الحنيفات إلى أنمبادرة "لا لهدر الغذاء" تعد خارطة طريق تتضمن العديد من الأنشطةأبرزها، إطلاق البرنامج التدريبي الإبداعي لتحدي هدر الغذاء والذي تم تنظيمهبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة (سيواس) السويسرية.
وركز البرنامج علىمسارين الأول ريادي ويهدف إلى تعزيز حلول مبتكرة لإدارة هدر الغذاء والحد منه، حيثتلقى المشاركون تدريبًا شاملاً حول كيفية تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج عملمستدامة، والمسار الثاني بحثي ويهدف إلى تطوير منهجيات لاحتساب هدر الغذاءبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، بهدف إنشاء مؤشر وطني للهدر.
وتقدم للبرنامج 37فريقا من جميع محافظات المملكة وتم اختيار أفضل خمس أفكار ابتكارية لخمس فرق، وتممنح الفرق الفائزة 45 ألف دولار لتمكينهم من تطوير أفكارهم الابتكارية إضافة إلىتمكين مبادرات إدارة هدر الغذاء، التي يعمل مجلس الأمن الغذائي حاليًا ومن خلال وزارةالزراعة ووزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، علىتأسيس اتحاد نوعي يضم الجمعيات التي تُعنى بأعمال الهدر الغذائي، وسيتم بناء هذهالمظلة لمأسسة وحوكمة وتنسيق أعمال المبادرات والجمعيات التي تعنى بالمهدر منالغذاء، وقد تمّ في هذا السّياق تحديد 15 مبادرةً محلية لإدارة الهدر الغذائي،كما تمّ إعداد تقرير عن التَّحدّيات التي تواجه تلك المبادرات.
ولفت الحنيفات إلىالحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء، حيث سيتم إطلاق حملةوطنية للتوعية بشأن الهدر الغذائي من خلال مجلس الأمن الغذائي وبالتعاون مع برنامجالأغذية العالمي، مدَّتها سنة واحدة، تستهدف الأُسر والعائلات، والمطاعم والفنادقوالقطاعات الأخرى، وتهدف إلى رفع مستوى التوعية العامة بهدر الغذاء، وحجمهوتأثيره، والتَّصدّي للممارسات والسلوكيات السلبية التي تؤدّي إلى هدر الغذاء؛وتعمل في آخر المطاف على تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكيات وممارسات أكثر استدامةًبهدف الحدّ من هدر الغذاء.
وبين أن تنفيذ الحملةسيتم على مرحلتين الأُولى تُركّز على رفع مستوى التوعية العامة بشأن تحديات الهدرالغذائي؛ والثانية تهدف إلى تغيير السلوكيات والممارسات السلبية التي تؤدي إلى حدوثهدر الغذاء، وذلك من خلال التوجيه الاجتماعي والسلوكي.
وستركز الحملةالتوعوية على مشاركة كل من المؤسسات الإعلامية من خلال التقارير الإخبارية وبرامجالطبخ والإعلانات والمقابلات والمؤسسات الدينية من خلال خطب الجمعة وعظة الأحد،والمؤسسات التعليمية كالجامعات والمدارس من خلال إدراج مواضيع هدر الغذاء فيالإذاعة المدرسية لتوعية الطلاب وتعريفهم في المشكلة وآثارها على البيئة والمجتمعوعقد ورش عمل وعرض فيديوهات قصيرة لتعريف الطلاب والكادر التعليمي بحجم تحدي هدرالغذاء وأيضا من خلال تطوير المنهاج وإدراج مواضيع هدر الغذاء والأمن الغذائي فيالمناهج المهنية المدرسية لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشكلة ومؤثراتها على البيئةوالمجتمع بالإضافة إلى تنظيم مسابقة طلابية على مستوى المملكة والتي ستمثل فرصةفريدة لتمكين الطلاب في جميع أنحاء المملكة من إيجاد حلول لمعالجة مشكلة هدرالغذاء.
وبين الحنيفات أنالحملة وضمن النشاط الثالث لمبادرة لا لهدر الغذاء ستعمل على تنظيم الجهود لصناعةثقافة حفظ النعمة ووقف هدر الغذاء عبر المدارس والمساجد والكنائس ووسائل الإعلاموالاتصال والحواضن الاجتماعية وصولا إلى تحقيق هدف تقليل الفاقد والمهدر من الغذاءبنسبة 50% بحلول عام 2030، لتحقيق هدف مهم من أهداف التنمية المستدامة المتمثلبخفض مؤشر هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030، خاصة في البيع بالتجزئة والخدماتالغذائية، مشيرا إلى أن تبني الحملة خاصة في ظل أزمة المناخ وانخفاض الإمداداتالغذائية والصراعات التي تعصف بالمنطقة يوميا واثر نقص الغذاء على المجتمعات التيتشهد حروبا، وبالأخص الحرب الظالمة على غزة هي مسؤولية تقع على عاتق جميع أفرادالمجتمع ومؤسساته.
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