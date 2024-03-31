تحذير للأردنيين من إعلانات ترويجية لزيت زيتون مغشوش

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مع حلول شهر رمضانالمبارك يزداد استهلاك زيت الزيتون، باعتباره عنصرا أساسيا على مائدة الصائم،فيستغل أصحاب النفوس الضعيفة الطلب المتزايد على هذه السلعة للاحتيال على المستهلكوترويج زيت مغشوش عبر إعلانات مضللة تبيع التنكة الواحدة بأسعار زهيدة لا تتجاوز 40دينارا مع خدمة التوصيل المجاني، في حين تباع التنكة من 90 دينارا إلى 100 دينار.
وحذر متخصصون منانتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيع زيت زيتون مغشوشا، مؤكدين لوكالة(بترا)، أن المستهلك بحاجة إلى توعية لإعلانات تمس سلامته الغذائية وتمس سمعةالمنتج المحلي، عدا عن الخسارة المالية والصحية.
وناشدوا الجهاتالمعنية باتخاذ إجراءات لازمة وإنزال أشد العقوبات بمن تسول له نفسه الغشوالاحتيال على المواطن بزيت لا يمت للزيتون بصلة.
وشددوا على ضرورة تحريالمواطن للمصدر الذي يشتري منه زيت الزيتون كالمزارع الموثوقة والمعاصر المرخصةوالمؤسسات العسكرية والاستهلاكية وعلامات الزيت التجارية المعتمدة من قبل مؤسسةالغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس العامة.
وتفصيلا، قال نقيبأصحاب المعاصر ومنتجي زيت الزيتون تيسير النجداوي، إن مواقع التواصل الاجتماعيخاصة "فيس بوك" تعج بإعلانات وهمية لبيع زيت زيتون مغشوش، ولجلبالمشترين يعرضونه بأسعار زهيدة مع هدايا وتوصيل مجاني، مشيرا إلى أن تلك الزيوتتبين أنها مهدرجة ومضاف إليها أصباغ ونكهات لا تتجاوز تكلفة التنكة منها الـ5دنانير، مؤكدا أن الزيت المخزن بطريقة صحيحة لن ينخفض سعره حتى لو مضى عليه عام.
وحذر النجداويالمواطنين من ضرورة تحري المصدر الذي يشترون منه سلعة زيت الزيتون وفحصه فيالمختبرات الكيميائية للتأكد من سلامته أو الشراء من المزارع الموثوقة والمعاصرالمرخصة أو المؤسسات العسكرية والاستهلاكية.
فيما وصف رئيس الجمعيةالأردنية لمنتجي ومصدري زيت الزيتون، المهندس فياض الزيود، زيت الزيتون بالذهبالذي لا تقل جودته ولا ينخفض سعره مع مرور الزمن مستشهدا بالمثل الشعبي "خليالزيت بجراره لتيجي أسعاره" في إشارة إلى أن الإعلانات المضللة التي تتذرعبأن الزيت منذ العام الماضي ماهي إلا إعلانات مضللة تبيع الوهم والغش للمستهلك.
وأضاف الزيود أنالمصادر الآمنة لشراء الزيت هي الأماكن المرخصة والحاصلة على شهادة الغذاء والدواءوالمواصفات والمقاييس أو مزارع المواطنين الموثوقة.
من جانبه، طالب الناطقالإعلامي لنقابة المعاصر محمود العمري، بحماية زيت الزيتون المحلي ومراقبة السوقمن محاولات الغش، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه مختلف الجهات كالغذاءوالدواء ومديرية حماية البيئة والأجهزة الأمنية التي ضبطت في الأعوام الماضية كمياتمن الزيت المغشوش.
واكد أن النقابةالعامة لأصحاب المعاصر تنصح المستهلك بعدم الشراء إلا من المصادر الموثوقة وهيمعاصر الزيتون و المزارعين المعروفين شخصيا للمستهلك والمؤسستين المدنية والعسكرية، والمحلات التجارية المرخصة، حيث أن الزيت يعبأ بعد إجراء الفحوصاتاللازمة له، ويرفق ببطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية.
وأكد العمري أن زيتالزيتون يشكل مصدر دخل لآلاف الأسر الأردنية، وأن أكثر من 70 بالمئة من الأشجارالثمرة في المملكة هي أشجار زيتون.
وعلى صعيد متصل، أكدتأخصائية التغذية راية ياسر، خطورة تناول زيت الزيتون المغشوش وتأثيره على صحةالإنسان سيما أن مستهلكين يستخدمونه لعلاج أمراض عدة، و استذكرت حادثة الزيت السامفي إسبانيا عام 1981 بعد غش الزيت بمادة لتصنيع البلاستيك الأمر الذي أدى إلىحالات وفاة وإصابات بليغة في الرئة والجهاز الهضمي.
ونوهت إلى أن زيتالزيتون يتعامل معه المستهلك على أنه دواء للكثير من أمراض المعدة كأخذ مقدار منهعلى الريق لعلاج الإمساكات وبعض الأمراض المعوية ولإذابة الكولسترول الضار، فإذاكان مغشوشا بزيوت مهدرجة سينقلب الدواء إلى داء.
وتشاطرها الرأيأخصائية التغذية المهندسة رسمية الخليل التي أكدت أن الله تعالى أقسم بالزيتونلعظمة فوائده الطبية والغذائية وجعل منه مادة علاجية لكثير من مشاكل البشرة والشعروالمعدة.
يشار إلى أن وزارةالزراعة ومن خلال مديرية زيت الزيتون أطلقت حملة وطنية توعوية لتوعية المواطنينبشراء زيت الزيتون البكر من مصادر موثوقة، عبر توجيه المستهلك الأردني لشراء زيتالزيتون عالي الجودة والمطابق للمواصفة القياسية الأردنية المعمول بها وتوجيههإلى المصادر الموثوقة لشراء منتج زيت الزيتون البكر.
وأكدت الوزارة ضرورةالابتعاد عن شراء زيت الزيتون من خلال الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات مواقعالتواصل الاجتماعي، كي لا يكونوا ضحية لعمليات الغش والتلاعب التي تقوم بها فئاتمحددة.
وبينت أن فحص زيتالزيتون مجاني في جميع مديريات الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.
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