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تحذير للأردنيين من إعلانات ترويجية لزيت زيتون مغشوش

3/31/2024 2:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع حلول شهر رمضانالمبارك يزداد استهلاك زيت الزيتون، باعتباره عنصرا أساسيا على مائدة الصائم،فيستغل أصحاب النفوس الضعيفة الطلب المتزايد على هذه السلعة للاحتيال على المستهلكوترويج زيت مغشوش عبر إعلانات مضللة تبيع التنكة الواحدة بأسعار زهيدة لا تتجاوز 40دينارا مع خدمة التوصيل المجاني، في حين تباع التنكة من 90 دينارا إلى 100 دينار.
وحذر متخصصون منانتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبيع زيت زيتون مغشوشا، مؤكدين لوكالة(بترا)، أن المستهلك بحاجة إلى توعية لإعلانات تمس سلامته الغذائية وتمس سمعةالمنتج المحلي، عدا عن الخسارة المالية والصحية.

وناشدوا الجهاتالمعنية باتخاذ إجراءات لازمة وإنزال أشد العقوبات بمن تسول له نفسه الغشوالاحتيال على المواطن بزيت لا يمت للزيتون بصلة.

وشددوا على ضرورة تحريالمواطن للمصدر الذي يشتري منه زيت الزيتون كالمزارع الموثوقة والمعاصر المرخصةوالمؤسسات العسكرية والاستهلاكية وعلامات الزيت التجارية المعتمدة من قبل مؤسسةالغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس العامة.

وتفصيلا، قال نقيبأصحاب المعاصر ومنتجي زيت الزيتون تيسير النجداوي، إن مواقع التواصل الاجتماعيخاصة "فيس بوك" تعج بإعلانات وهمية لبيع زيت زيتون مغشوش، ولجلبالمشترين يعرضونه بأسعار زهيدة مع هدايا وتوصيل مجاني، مشيرا إلى أن تلك الزيوتتبين أنها مهدرجة ومضاف إليها أصباغ ونكهات لا تتجاوز تكلفة التنكة منها الـ5دنانير، مؤكدا أن الزيت المخزن بطريقة صحيحة لن ينخفض سعره حتى لو مضى عليه عام.

وحذر النجداويالمواطنين من ضرورة تحري المصدر الذي يشترون منه سلعة زيت الزيتون وفحصه فيالمختبرات الكيميائية للتأكد من سلامته أو الشراء من المزارع الموثوقة والمعاصرالمرخصة أو المؤسسات العسكرية والاستهلاكية.

فيما وصف رئيس الجمعيةالأردنية لمنتجي ومصدري زيت الزيتون، المهندس فياض الزيود، زيت الزيتون بالذهبالذي لا تقل جودته ولا ينخفض سعره مع مرور الزمن مستشهدا بالمثل الشعبي "خليالزيت بجراره لتيجي أسعاره" في إشارة إلى أن الإعلانات المضللة التي تتذرعبأن الزيت منذ العام الماضي ماهي إلا إعلانات مضللة تبيع الوهم والغش للمستهلك.

وأضاف الزيود أنالمصادر الآمنة لشراء الزيت هي الأماكن المرخصة والحاصلة على شهادة الغذاء والدواءوالمواصفات والمقاييس أو مزارع المواطنين الموثوقة.

من جانبه، طالب الناطقالإعلامي لنقابة المعاصر محمود العمري، بحماية زيت الزيتون المحلي ومراقبة السوقمن محاولات الغش، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه مختلف الجهات كالغذاءوالدواء ومديرية حماية البيئة والأجهزة الأمنية التي ضبطت في الأعوام الماضية كمياتمن الزيت المغشوش.

واكد أن النقابةالعامة لأصحاب المعاصر تنصح المستهلك بعدم الشراء إلا من المصادر الموثوقة وهيمعاصر الزيتون و المزارعين المعروفين شخصيا للمستهلك والمؤسستين المدنية والعسكرية، والمحلات التجارية المرخصة، حيث أن الزيت يعبأ بعد إجراء الفحوصاتاللازمة له، ويرفق ببطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية.

وأكد العمري أن زيتالزيتون يشكل مصدر دخل لآلاف الأسر الأردنية، وأن أكثر من 70 بالمئة من الأشجارالثمرة في المملكة هي أشجار زيتون.

وعلى صعيد متصل، أكدتأخصائية التغذية راية ياسر، خطورة تناول زيت الزيتون المغشوش وتأثيره على صحةالإنسان سيما أن مستهلكين يستخدمونه لعلاج أمراض عدة، و استذكرت حادثة الزيت السامفي إسبانيا عام 1981 بعد غش الزيت بمادة لتصنيع البلاستيك الأمر الذي أدى إلىحالات وفاة وإصابات بليغة في الرئة والجهاز الهضمي.

ونوهت إلى أن زيتالزيتون يتعامل معه المستهلك على أنه دواء للكثير من أمراض المعدة كأخذ مقدار منهعلى الريق لعلاج الإمساكات وبعض الأمراض المعوية ولإذابة الكولسترول الضار، فإذاكان مغشوشا بزيوت مهدرجة سينقلب الدواء إلى داء.

وتشاطرها الرأيأخصائية التغذية المهندسة رسمية الخليل التي أكدت أن الله تعالى أقسم بالزيتونلعظمة فوائده الطبية والغذائية وجعل منه مادة علاجية لكثير من مشاكل البشرة والشعروالمعدة.

يشار إلى أن وزارةالزراعة ومن خلال مديرية زيت الزيتون أطلقت حملة وطنية توعوية لتوعية المواطنينبشراء زيت الزيتون البكر من مصادر موثوقة، عبر توجيه المستهلك الأردني لشراء زيتالزيتون عالي الجودة والمطابق للمواصفة القياسية الأردنية المعمول بها وتوجيههإلى المصادر الموثوقة لشراء منتج زيت الزيتون البكر.

وأكدت الوزارة ضرورةالابتعاد عن شراء زيت الزيتون من خلال الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات مواقعالتواصل الاجتماعي، كي لا يكونوا ضحية لعمليات الغش والتلاعب التي تقوم بها فئاتمحددة.

وبينت أن فحص زيتالزيتون مجاني في جميع مديريات الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.

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