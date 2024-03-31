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110 آلاف مُدان بجريمة المخدرات في الأردن

3/31/2024 2:30:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أمام محكمة أمن الدولة وقف 125 ألفا و765 متهما بجرائم المخدرات على اختلاف أنواعها خلال السنوات الأربع الأخيرة، ثبت إدانة 110 آلاف و425 شخصا منهم بالإجرام، بينهم ثلاثة استقدموا من أميركا الجنوبية البعيدة جغرافيا وزمانيا عن الأردن 314 كيلو من مادة الكوكائين لبيعها لضحاياهم ووجد منها في "رؤوس الأرجيلة" الخاصة بالتجار، فكانت يد العدالة لهم بالمرصاد وسجنهم 15 عاما.

على مدار 223 يوما بدأت يوم 25 من أيار 2023 وانتهت مع بداية شهر آذار من العام الجاري 2024، بحثت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في أروقة المحكمة وعلى محركات البحث القضائية الخاصة بقضايا المخدرات عن قصص النيل من تجار المخدرات والحائزين والمروجين لها حيث تبين لها أن محكمة أمن الدولة أدانت بين عامي 2020 – 2023 أكثر من 110 آلاف شخص بجرائم مخدرات تراوحت بين تجارة وحيازة وترويج، وبمتوسط إدانة لـ 75 شخصا يوميا في الأردن.

الأرقام اللافتة في جريمة المخدرات التي حصلت عليها (بترا) ووثقتها تشير إلى أن تجار المخدرات والحائزين والمروجين لها يحاولون إغراق المجتمع بكل الأنواع حتى لو استدعى ذلك القتل من أجل المال الأسود وهو ما كلف الاردن الكثير من الجهد والتضحيات.

خلال 4 سنوات وجدت (بترا) أن 110 آلاف و425 مدانا بجرائم مخدرات حملوا وأخفوا 26 مليونا و336 ألفا و 380 حبة مخدر و 19 ألفا و 143 كيلوغراما من الحشيش و 329 كيلوغراما من الكوكائين المخدر و91 كيلوغراما من الحشبش الصناعي و 684 كيلوغرام ماريجوانا مخدرة، وكانوا يحلمون بأن يكون مصير هذه المخدرات في أجساد ضحايا.

(بترا) تتبعت طريق تجار المخدرات بدءا من ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وصولا إلى النيابة العامة التي تمثل الخصم الشريف والباحثة عن حق المجتمع والناس في الحماية، وفي المقابل وكلاء الدفاع عن المتهمين بهذه القضايا وصولا إلى القرار الفصل من هيئة محكمة أمن الدولة والتي تختص بالنظر في هذه القضايا التي تشكل خطرا جسيما وكبيرا على أمن الأردن وسكانه، وتبين أن الأعوام الممتدة بين 2020 وحتى تاريخ 13 شهر شباط من العام الحالي (2024)، نظرت المحكمة في 83 ألفا و 515 قضية مخدرات بواقع 20 ألفا و878 قضية كل عام.

وأصدرت هذه المحكمة أحكام إدانة بحق 110 آلاف و 425 شخصا بجرائم مخدرات بين عامي 2020 – 2023 من أصل 125 ألفا و765 متهما، حيث بلغت نسبة المحكومين بالإدانة خلال هذه السنوات 92 بالمئة، ووصلت الأحكام بالسجن حتى 30 عاما، والإعدام في القضايا التي أفضت إلى موت إنسان.

ملفات القضايا التي شملها التحقيق بينت وجود 83 ألفا و 515 قضية مخدرات بين عامي 2020 – 2023 توزعت على النحو التالي: 20 ألفا وقضية واحدة في العام 2020 أدين فيها 27 ألفا و885 شخصا، و 19 ألفا و122 قضية في العام 2021 أدين بها 26 ألفا و473 شخصا، و 18 ألفا و282 قضية في العام 2022 أدين بها 24 ألفا و8 أشخاص، و 22 ألفا و 972 قضية في العام 2023 أدين بها 32 ألفا و 59 شخصا.

وخلال الفترة الممتدة بين عام 2020 ولغاية 13 شهر شباط 2024 بلغ عدد المتهمين عام 2020 نحو 29 ألفا و665 متهما أدين منهم 94 بالمئة، وعام 2021 بلغ 28 ألفا و775 متهما أدين منهم 92 بالمئة، وعام 2022 وصل عدد المتهمين إلى 27 ألفا و282 متهما أدين منهم 88 بالمئة، وخلال العام 2023 بلغ عدد المتهمين 35 ألفا و230 متهما أدين منهم 91 بالمئة، وخلال أول 46 يوما من العام 2024 بلغ عدد القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة 3 آلاف و138 قضية متهم بها 4 آلاف و813 شخصا.

وشهد العام 2020 ضبط 2079 كيلو غراما من مادة الحشيش و 48 كيلو غراما من الكوكائين و91 كيلو غراما من الحشيش الصناعي و14 مليونا و80 ألفا و380 حبة مخدر و273 كيلوغراما من الماريجوانا، وفي العام 2021 تم ضبط 3509 كيلو غرامات من الحشيش و10 كيلو غرامات من الكوكائين و127 كيلو غراما من الماريجوانا و3 ملايين و256 ألف حبة مخدر، وفي العام 2022 تم ضبط 7313 كيلوغراما من الحشيش و130 كيلو غراما من الكوكائين و 165 كيلو غراما من الماريجوانا و7 ملايين حبة مخدر، وفي العام 2023 ضبط 6242 كيلو غراما من الحشيش و141 كيلو غراما من الكوكائين و119 كيلو غراما من الماريجوانا و 2 مليون حبة مخدر.

وتبين أن قضايا المخدرات المفصولة بالحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات فأكثر من تاريخ الاول من شهر كانون الثاني عام 2023 وحتى 21 من شهر آذار الجاري 2024 بلغ 180 قضية، وقضيتان كان الحكم بهما أشغالا مؤبدة، بينما لم تشهد هذه الفترة الحكم بالإعدام في أي من هذه القضايا.

أبرز هذه القضايا تلك التي قام بها 3 تجار مخدرات بنقل 314 كيلو غراما من مادة الكوكائين المخدر من كولومبيا في أميركا الجنوبية ومعها كميات من الحشيش والأمفيتامين المخدر وبدأوا بنقلها إلى ضحاياهم أولا بأول لكن الأجهزة المختصة استطاعت من القبض عليهم وإيداعهم لمحكمة امن الدولة ونيابتها حتى صدر الحكم بحقهم.

في المحكمة كانت الوقائع كلها ثابتة وتدل على أن المدانين تربطهم علاقة صداقة واتفقوا على استيراد كميات كبيرة من الكوكائين المخدر من أميركا الجنوبية لغايات الاتجار بها، ومن أجل التغطية على جريمتهم تواصلوا مع شركة أجنبية عن طريق البريد الالكتروني لغايات استيراد 3 حاويات تحتوي على مواد أولية وحبيبات لصناعة الزجاج والمواد البلاستيكية لكن احدى هذه الحاويات كانت مليئة بالكوكائين المخبأ بين البضاعة التي كانوا ينوون استيرادها.

واستطاع المدانون استيراد هذه المواد وكان حجمها 314 كيلو غراما من الكوكائين المخدر وتم التخليص عليها وإدخالها إلى الأردن عبر ميناء العقبة ونقلها إلى عمان لكن صحوة الأجهزة الأمنية حالت دون مرور مخططهم وبيع هذه الكميات وألقت القبض على المتهمين بها، وضبط 7 شوالات بداخلها 280 مكعبا كل مكعب يحتوي مادة بيضاء من الكوكائين المخدر واعترفوا بجرمهم.

وطبقت المحكمة القانون على أفعال المتهمين ووجدت أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك والاتفاق بين شخصين أو أكثر لتداول بالمخدرات وبصرف النظر عن جنسية المشتركين، وممارسة عصابة لأنشطتها بتهريب المواد المخدرة عبر أقاليم عدة دول باتفاق منظم بينهم ولكل منهم دور واضح ونشاط مستمر.

ووجدت (بترا) أن المحكمة في كل قضية تستمع لكل الأطراف من متهمين وشهود ونيابة عامة وتزن البينات ثم تطبق القانون وتصل إلى أركان وعناصر الجناية المادية والمعنوية وهي العلم والإرادة والقصد الخاص والمتمثل بالاتجار، ليثبت للمحكمة كل هذه العناصر في قضية الكوكائين القادم من أمريكا الجنوبية بأن حجم الكمية كبير، وطريقة إخفاء المواد المخدرة بطريقة يصعب اكتشافها، والآلية التي اتبعها المدانون في عملية الاستيراد، واعتراف اثنين منهما بالاشتراك باستيراد هذه المواد.

بعد أن أتمت المحكمة الاستماع لكل الأطراف ودققت في كل حرف في ملف القضية الضخم، خلصت الى أن الأعمال التي ارتكبها المدانون في القضية هي أعمال بالغة الخطورة وكمية المخدرات الكبيرة جعلتها لا تأخذ بالأسباب المخففة والتقديرية بحقهم وقررت بالإجماع تغييبهم في السجون وسلب حريتهم جزاء بما فعلوا وارتكبوا بحق المجتمع، فنال المدان الأول والثاني والثالث عقوبة السجن لمدة 15 سنة وتغريمهم مبلغا ماليا قيمته 60 ألف دينار بواقع 20 ألف دينار لكل واحد منهم.

وصادرت المحكمة جميع المواد المخدرة المضبوطة والموازين الالكترونية والخلاطات وكامل تفرعاتها وملحقاتها والهواتف الخلوية وكامل المضبوطات في القضية.

الأردن تنبه باكرا لمواجهة خطر المخدرات وتأثيرها على المجتمع فتم انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادا الى المادة 31 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وحددت مهامها برسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، وصياغة حملات للتوعية بمخاطرها وتبعات التعامل غير المشروع بها من النواحي كافة.

ورصدت (بترا) آخر المستجدات على هذه الاستراتيجية وتبين تطوير الاستراتيجية وفقا للنهج المستحدث على المستوى الدولي، بإضافة محور تخفيف الآثار السلبية والتعافي إلى محور الاستراتيجية الرئيسية المتمثلة بالمكافحة وخفض الطلب والوقاية، والانتهاء من إعداد الخطط والبرامج والأنشطة المنبثقة عن الاستراتيجية والتنسيق مع الجهات الفاعلة كافة على المستوى الوطني والدولي.

وتشكل مكتب تنفيذي يعنى بتنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة شؤونها وتنفيذ الزيارات الميدانية واعداد الخطط التنفيذية وصياغة حملات التوعية واعداد تقارير دورية حول هذه الآفة وسبل مكافحتها.

وبناء على التوجيهات الملكية بصياغة خطة وطنية للوقاية من آفة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية فقد بادرت اللجنة برئاسة النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالمشاركة في الجهود المتعلقة بذات المضمون واعتماد الخطة الاستراتيجية للوقاية من المخدرات التي تم تعميمها من خلال وزارة الداخلية.

وقامت اللجنة من خلال المكتب التنفيذي بعدة برامج أبرزها، العمل جار لانشاء مركز متخصص لعلاج حالات الادمان في فئة الأحداث والنساء، ويعمل صندوق مكافحة المخدرات برئاسة النائب العام لمحكمة أمن الدولة/ مدير القضاء العسكري بالمساهمة بدفع نفقات وتكاليف المعالجة لفئة الأحداث المدمنين بشكل خاص، وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة بالاحصاءات المختلفة يتم اعتمادها كمرجعية.

وطورت المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة من إجراءاتها القضائية بما يتواءم وقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 وتعديلاته والمعايير الدولية لعدالة الأحداث بشأن قضايا المخدرات بتعيين مدعي عام الأحداث لدى محكمة أمن الدولة، ومدعي عام مختص بالتحقيق مع الأحداث مرتكبي جرائم المخدرات لدى إدارة مكافحة المخدرات، وتخصيص هيئة لدى محكمة أمن الدولة للنظر بقضايا المخدرات المرتكبة من قبل الأحداث، وتعيين قاضي تنفيذ حكم لدى محكمة أمن الدولة حيث يباشر صلاحياته وفقا لمقتضيات قانون الأحداث.

وقبل نحو عام وتحديدا في شهر أيار من العام الماضي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمن الأردن الوطني والإقليمي.

وشدد على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أثبتتا دوما كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية.

ووجه جلالته إلى صياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك بها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تساهم في إشراك المجتمع بمكافحتها وتلافي آثارها المدمرة على المجتمع والفرد.

وقبل أيام أطلقت مديرية الأمن العام الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية بعد تشكيل لجنة عليا انبثق عنها عنها لجان فنية من كوادر الأمن العام لصياغة هذه الاستراتيجية بالشراكة مع جهات رسمية وأهلية ومؤسسات مجتمع مدني.

وبينت مديرية الامن العام أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود حول نهج شمولي تشاركي، تتكامل فيه الأدوار ضمن استراتيجية عمل واحدة مع جميع المؤسسات المعنية نصل من خلالها إلى تحقيق أهداف عدة من بينها بناء ثقافة رافضة للمخدرات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخدمات العلاج من الإدمان وإدماج المتعافين.

وترتكز الاستراتيجية على هدفين رئيسيين؛ الأول، رفع مستوى الوعي بآفة المخدرات والذي ينبثق عنه أهداف تشغيلية من أهمها تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية واستثمار دور وسائل الإعلام في التوعية إضافة إلى دور المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، أما الثاني فيتناول نشر ثقافة إعادة تأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع، مشددا على الدور الوطني المهم لوسائل الإعلام في هذا المجال.

وتتضمن الاستراتيجية برامج وأنشطة علمية وعملية من أبرزها إعداد دليل تثقيفي يشمل مهارات الوالدين للتعامل مع اليافعين للحد من عوامل الخطر، ودليل موحد لتثقيف الطلبة، وتمكين الهيئات التدريسية والكوادر الإدارية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدراتهم في مجال التوعية مع بيان دور المرشدين الاجتماعيين في المدارس كافة، وتنظيم المسابقات، وإطلاق المبادرات وإدخال البرامج التوعوية ضمن التجمعات الشبابية، وإنشاء الأفلام التوعوية وتفعيل دور الصحافة والإعلام وتأهيل الوعاظ والخطباء والتوعية الأسرية بالكشف المبكر والتوعية بقانون المخدرات.

التشريعات الخاصة بمواجهة المخدرات في الأردن تحمل عدة أوجه منها تشريعات وقائية ومنها عقابية جزائية وتتدرج في العقوبات والحلول لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، ففي العام 1988 كان أول التشريعات الخاصة بالمخدرات وحمل اسم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وهو غير ساري المفعول حاليا وتضمن 33 مادة قانونية، وألغى هذا القانون قانون العقاقير الخطرة لسنة 1955.

وعاد الأردن وأصدر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتضمن 40 مادة قانونية، وألغى هذا القانون العمل بقانون رقم 11 لسنة 1988 والخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأصدر عام 2019 نظام رقم 17 لصندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتكون من 10 مواد، وخلال العام 2017 تم إصدار نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 وتضمن 7 مواد قانونية.(بركات الزيود- بترا)

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