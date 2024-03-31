أميركا تطرح على إسرائيل مقترحاً بديلاً لهجوم رفح



وذكرت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تشارلز براون طرح على هاليفي شن غارات دقيقة على رفح، وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات. ويشمل الاقتراح تأمين حدود غزة مع مصر بالوسائل التكنولوجية، لمنع تهريب الأسلحة، وعزل مدينة رفح جنوب غزة.



وأفادت وسائل الإعلام بأن براون أكد لنظيره الإسرائيلي أن واشنطن ((لن تقبل)) بسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين في رفح، في حالة تنفيذ توغل بري، بعد مقتل آلاف المدنيين في شمال ووسط قطاع غزة.-(وكالات)