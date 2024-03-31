أميركا تطرح على إسرائيل مقترحاً بديلاً لهجوم رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأحد) إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، طرح على نظيره الإسرائيلي هيرتسي هاليفي مقترحاً بديلاً لشن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تشارلز براون طرح على هاليفي شن غارات دقيقة على رفح، وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات. ويشمل الاقتراح تأمين حدود غزة مع مصر بالوسائل التكنولوجية، لمنع تهريب الأسلحة، وعزل مدينة رفح جنوب غزة.
وأفادت وسائل الإعلام بأن براون أكد لنظيره الإسرائيلي أن واشنطن ((لن تقبل)) بسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين في رفح، في حالة تنفيذ توغل بري، بعد مقتل آلاف المدنيين في شمال ووسط قطاع غزة.-(وكالات)
MENAFN31032024000072011014ID1108041436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.