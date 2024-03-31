لبيد يطالب برحيل حكومة نتنياهو الآن

لبيد يطالب برحيل حكومة نتنياهو الآن
التاريخ
3/31/2024 2:29:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال زعيم المعارضةالإسرائيلية يائير لبيد إن الحكومة الإسرائيلية فشلت في إعادة "المختطفين"،ويجب أن ترحل ويجب إجراء انتخابات الآن.
وأضاف: وزراء الحكومةيتناوبون على الهواء لمهاجمة عائلات "المختطفين"، لقد فقدوا عقولهم.
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