مخاوف أوكرانية من تجدد هجوم روسي على العاصمة كييف



وقال كليتشكو لصحيفة ((بيلد أم زونتاغ)) الألمانية: ((كييف كانت هدفاً، وستظل هدفاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن العاصمة هي قلب البلاد))، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



وأكد في الوقت نفسه قائلاً: ((ندرك ذلك، ونحن على استعداد أفضل بكثير مما كنا عليه قبل عامين لمواجهة هجمات جديدة محتملة)).



وقال كليتشكو إن جميع السيناريوهات يجب أن تؤخذ في الحسبان دائماً. وتابع: ((إذا اتخذ بوتين مثل هذا القرار، فسيكون قراراً دموياً)).



وفي أعقاب انسحاب الروس من ضواحي كييف في ربيع 2022، تم اكتشاف مذبحة راح ضحيتها مئات المدنيين في بلدة بوتشا الصغيرة. وتعدّ من أبشع الجرائم المرتكبة في هذه الحرب التي بدأها الرئيس الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022.



وفي الوقت نفسه، انتقد كليتشكو أيضاً زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني رولف موتزينيتش، لتصريحاته بشأن ((تجميد)) محتمل للحرب. وقال كليتشكو: ((لن نتنازل عن أي أراضٍ لروسيا. لا يمكن أن يكون هذا حلاً وسطاً)).



وبدلاً من ذلك، دعا إلى تقديم مزيد من المساعدات الدولية في مجال الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.



وقال كليتشكو للصحيفة، إن ((الهجمات الصاروخية مستمرة في الازدياد، ونحن بحاجة ماسة إلى مزيد من صواريخ باتريوت ومزيد من الوسائل لحماية الناس)).



إلى ذلك، قالت القوات الجوية الأوكرانية صباح اليوم، إن روسيا أطلقت 16 صاروخاً و11 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم جوي أثناء الليل.



وفي بيان على تطبيق ((تلغرام))، قالت القوات الجوية إنها نجحت في إسقاط تسع طائرات مسيرة وتسعة صواريخ. ولم تحدد أهدافها، حسبما أوردت وكالة ((رويترز)) للأنباء.



وعلى مدى أكثر من أسبوع، كثفت روسيا بشدة حملتها الجوية على منشآت الطاقة الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة وأثار مخاوف الأوكرانيين من العودة إلى انقطاع الكهرباء الذي شهدته البلاد في أول شتاء بعد الحرب.



وقالت شركة ((دي تي إي كيه))، أكبر شركة أوكرانية خاصة للطاقة، أمس (السبت)، إن 5 من 6 محطات كهرباء تابعة لها تضررت أو تهدمت، مما أدى إلى خسارة 80 بالمائة من قدراتها لتوليد الطاقة، مضيفة أن الإصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى 18 شهراً.-(وكالات)