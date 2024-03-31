Sunday, 31 March 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوبا تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة

3/31/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب رئيس كوبا ميغيلدياز كانيل بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
وقال دياز كانيل فيمنشور عبر منصة "إكس"، إن "كوبا ستواصل رفع صوتها عاليا طالماالأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "المجتمعالدولي إلى عدم الخشية من إدانة الجريمة. كوبا تريد وقف الإبادة الجماعية".

وأرفق دياز كانيلمنشوره بصورة تظهر إضاءة نصب خوسيه مارتي التذكاري (أحد أهم معالم العاصمة الكوبيةهافانا) بألوان العلم الفلسطيني.

MENAFN31032024000072011014ID1108041431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث