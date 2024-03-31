كوبا تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالب رئيس كوبا ميغيلدياز كانيل بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
وقال دياز كانيل فيمنشور عبر منصة "إكس"، إن "كوبا ستواصل رفع صوتها عاليا طالماالأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "المجتمعالدولي إلى عدم الخشية من إدانة الجريمة. كوبا تريد وقف الإبادة الجماعية".
وأرفق دياز كانيلمنشوره بصورة تظهر إضاءة نصب خوسيه مارتي التذكاري (أحد أهم معالم العاصمة الكوبيةهافانا) بألوان العلم الفلسطيني.
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