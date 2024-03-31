ساعر يكشف عن الحقيقة المحزنة بشأن الحرب على غزة

ساعر يكشف عن الحقيقة المحزنة بشأن الحرب على غزة
التاريخ
3/31/2024 2:29:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس حزب"أمل جديد" الإسرائيلي غدعون ساعر إنه لا يمكن التوصل لصفقة لتبادلالأسرى دون تكثيف الضغط العسكري على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضاف ساعر: الحقيقةالمحزنة أنه دون تغيير الاتجاه في الحرب فإن "إسرائيل" تسير نحو خسارتها. (الجزيرة نت)
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