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ساعر يكشف عن الحقيقة المحزنة بشأن الحرب على غزة

3/31/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس حزب"أمل جديد" الإسرائيلي غدعون ساعر إنه لا يمكن التوصل لصفقة لتبادلالأسرى دون تكثيف الضغط العسكري على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضاف ساعر: الحقيقةالمحزنة أنه دون تغيير الاتجاه في الحرب فإن "إسرائيل" تسير نحو خسارتها. (الجزيرة نت)

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