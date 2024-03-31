تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية



وحسب تقارير إعلامية اندلع اشتباك بين مجموعتين من الناخبين استخدموا خلاله الأسلحة والعصي والحجارة، وفق روسيا اليوم.



ونتيجة للحادث قتل شخص وأصيب 11 آخرون، نقل اثنان منهم إلى المستشفى في حالة خطرة، كما تضررت سيارتا إسعاف تعرضتا للرشق بالحجارة.



وتشهد تركيا اليوم الأحد انتخابات الحكومات المحلية وحسب لجنة الانتخابات المركزية، سيشارك في التصويت 61.4 مليون ناخب.



وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة في 31 مارس المقبل ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية.



ولاحقا، أشار الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك إلى أن تصريح أردوغان هذا لا يعني اعتزاله السياسة.