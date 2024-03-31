إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة
التاريخ
3/31/2024 2:29:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت إذاعة "الجيشالإسرائيلي" إن جنديا أصيب بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على منطقة كريات شمونةفي الجليل الأعلى.
وذكر جيش الاحتلالالإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليلالأعلى، وقصف مصدر الإطلاق. (الجزيرة نت)
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