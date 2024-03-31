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إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

3/31/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت إذاعة "الجيشالإسرائيلي" إن جنديا أصيب بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على منطقة كريات شمونةفي الجليل الأعلى.
وذكر جيش الاحتلالالإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت والمالكية في الجليلالأعلى، وقصف مصدر الإطلاق. (الجزيرة نت)

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