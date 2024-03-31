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الاحتلال يرتكب مجزرة بعد قصف مستشفى الأقصى بدير البلح

3/31/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 4 أشخاص وأصيب 17 آخرين جراء استهداف خيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له إن: "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في ذروة الحركة".

وفي وقت سابق، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما أطلقت الطائرات النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أن سلاح الجو قصف نحو 80 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.


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