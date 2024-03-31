الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة
التاريخ
3/31/2024 2:29:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسيرالفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ أمس السبت وحتى اليوم، 25فلسطينيا في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن من الموقوفين 6 نساء أفرج عنهن لاحقا.
وحسب نادي الأسير، شملتالاعتقالات القدس المحتلة والخليل وجنين وطوباس وقلقيلية وبيت لحم.
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