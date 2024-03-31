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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة

3/31/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نادي الأسيرالفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ أمس السبت وحتى اليوم، 25فلسطينيا في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن من الموقوفين 6 نساء أفرج عنهن لاحقا.
وحسب نادي الأسير، شملتالاعتقالات القدس المحتلة والخليل وجنين وطوباس وقلقيلية وبيت لحم.

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