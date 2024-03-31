نتنياهو سيخضع الأحد لعملية إزالة فتق

نتنياهو سيخضع الأحد لعملية إزالة فتق
التاريخ
3/31/2024 2:28:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيخضع لعملية جراحية لعلاج فتاق اكتشفه أطباؤه.
وسيتم تخدير نتنياهو كليا بعدما اكتشف الأطباء الفتاق "أثناء فحص دوري".
وجاء في البيان: "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء".
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