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نتنياهو سيخضع الأحد لعملية إزالة فتق

3/31/2024 2:28:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيخضع لعملية جراحية لعلاج فتاق اكتشفه أطباؤه.


وسيتم تخدير نتنياهو كليا بعدما اكتشف الأطباء الفتاق "أثناء فحص دوري".
وجاء في البيان: "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء".

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