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مفاجأة.. الكشف عن مصدر كفالة داني ألفيش

3/31/2024 2:28:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن مصدر الكفالة التي تم دفعها لإطلاق سراح البرازيلي داني ألفيش.


ولم يتمكن ألفيش من دفع الكفالة الأسبوع الماضي، بسبب تجميد ثروته، ولكن تم إرسال قيمتها (مليون يورو) إلى محكمة برشلونة، لإطلاق سراحه.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مجلة برازيلية شهيرة هي التي دفعت قيمة الكفالة، مقابل إجراء مقابلة حصرية.


وأضافت الصحيفة: "المجلة المعروفة في البرازيل، مستعدة دائما لدفع أموال ضخمة لإجراء لقاءات خاصة".


وعوقب ألفيش أمام المحكمة الابتدائية، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي، يوم 30 ديسمبر 2022، وأمضى في السجن 14 شهرا.


وسمح القضاء الإسباني للاعب البرازيلي الشهير، مؤخرا، بالخروج من السجن، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها مليون يورو، إلى حين النظر في الطعون التي رفعها.

كما اتخذت المحكمة إجراءات احترازية إضافية ضد لاعب برشلونة سابقا، مثل مصادرة جوازي سفره (البرازيلي والإسباني)، ومنعه من مغادرة البلاد، والمثول كل يوم جمعة أمام المحكمة.
يذكر أن عديد الأنباء تواترت سابقا بشأن من دفع الغرامة، حيث تردد أن مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الهلال السعودي، هو من دفعها، لكن تم نفي الأمر لاحقا.
كما تردد أن من دفع الكفالة هو الهولندي ممفيس ديباي، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
ويعاني داني ألفيش من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.

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