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أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم

3/31/2024 2:28:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احتفل النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق إشبيلية بعيد ميلاده الـ38 بتسجيله هدف الفوز لفريقه في مرمى خيتافي في الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 142 هدفا ويقفز للمركز الخامس كأكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ الساحرة المستديرة.


ورفع إشبيلية، الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 3 مباريات، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14.

ويتصدر الهولندي رونالد كومان -المدرب الحالي لمنتخب هولندا- قائمة "المدافعين الهدافين" وبفارق كبير عن باقي أعضاء القائمة، كما أن راموس هو اللاعب الوحيد في القائمة الذي لم يعتزل.


قائمة "المدافعين الهدافين" تضم:
الهولندي رونالد كومان: 253 هدفا
الأرجنتيني دانييل باساريلا: 175 هدفا
الإسباني فيرناندو هييرو: 163 هدفا
الفرنسي لوران بلان: 153 هدفا
الإسباني سيرجيو راموس: 142 هدفا

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