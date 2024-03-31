أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم



ورفع إشبيلية، الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 3 مباريات، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14.



ويتصدر الهولندي رونالد كومان -المدرب الحالي لمنتخب هولندا- قائمة "المدافعين الهدافين" وبفارق كبير عن باقي أعضاء القائمة، كما أن راموس هو اللاعب الوحيد في القائمة الذي لم يعتزل.



قائمة "المدافعين الهدافين" تضم:

الهولندي رونالد كومان: 253 هدفا

الأرجنتيني دانييل باساريلا: 175 هدفا

الإسباني فيرناندو هييرو: 163 هدفا

الفرنسي لوران بلان: 153 هدفا

الإسباني سيرجيو راموس: 142 هدفا