فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غدا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غدا
التاريخ
3/31/2024 2:26:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الطيبة غربي إربد غداً الإثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن مدة فصل التيار المبرمج ستكون من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر، وسيشمل مناطق: الطيبة وحي المداحل، ودير السعنة، وأبسر أبو علي، وصما / طريق البترول، إضافة إلى مركز صحي الطيبة.
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