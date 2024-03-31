مركز زها الثقافي الهاشمية يقيم إفطارا خيريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقيم في مركز زها الثقافي بالهاشمية (حديقة الشيهد معاذ الكساسبة)، حفل إفطار رمضاني لـ25 طفلا من الأيتام بالتشارك والتعاون مع أصدقاء المركز .
واشتمل الافطار الرمضاني على العديد من الفعاليات والفقرات المتنوعة والألعاب والمسابقات الدينية والثقافية والرسم على الوجوه وتوزيع الجوائز والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء رمضانية مميزة .
ويأتي الإفطار إنطلاقاً من مسؤولية مركز زها الثقافي في تنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية
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