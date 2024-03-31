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مركز زها الثقافي الهاشمية يقيم إفطارا خيريا

3/31/2024 2:26:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقيم في مركز زها الثقافي بالهاشمية (حديقة الشيهد معاذ الكساسبة)، حفل إفطار رمضاني لـ25 طفلا من الأيتام بالتشارك والتعاون مع أصدقاء المركز .
واشتمل الافطار الرمضاني على العديد من الفعاليات والفقرات المتنوعة والألعاب والمسابقات الدينية والثقافية والرسم على الوجوه وتوزيع الجوائز والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء رمضانية مميزة .

ويأتي الإفطار إنطلاقاً من مسؤولية مركز زها الثقافي في تنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية

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