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حريق في مزرعة بالشونة الشمالية

3/31/2024 2:26:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبداللطيف

تمكنت كوادر الدفاع و حرس الحدود في اخمااد حريق كبير شب عصر الأحد في احدى مزراع الحمضيات في العدسية الشمالية.

واتت النيران على مساحة كبيرة من المزرعة قبل أن السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنعها من الامتداد للمزارع المجاورة.

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