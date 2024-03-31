حريق في مزرعة بالشونة الشمالية
التاريخ
3/31/2024 2:26:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) علا عبداللطيف
تمكنت كوادر الدفاع و حرس الحدود في اخمااد حريق كبير شب عصر الأحد في احدى مزراع الحمضيات في العدسية الشمالية.
واتت النيران على مساحة كبيرة من المزرعة قبل أن السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنعها من الامتداد للمزارع المجاورة.
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