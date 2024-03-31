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وازدانت عسير لأميرها تركي

3/31/2024 2:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) بداية المشهد (في قدومه كالمطر يغيث الناس، وكالشجر يظللهم). كان يوم التاسع عشر من ربيع الثاني لعام ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة النبوية ميلاد فجر جديد لعسير الجنوب. (حييت يا تركي تحيات الحيا وبك المكان زها وتاه وأنورا). حل الصمت الرهيب ما بين مستبشر محبور، ومبتئس حزين، يترقبون البدايات وما تحمل في طياتها من تباشير. وفي لمح البصر وبسرعة البرق سبقت الأفعال كل قول، وانطلقت المسيرة بالتجوال لتتفقد الأحوال كما أمره الإمام. ينهض في تفاؤل، فيطل بصباح جميل يشرق على عسير من شمسه نورا، ويسيل من جبالها الصم وقممها الشامخة الأمل الذي يبعث التوقد والحماس لدى ساكنيها. (ما دامت الشمس تأتي بعد ظلمتنا فليعلم اليأس أن القادم الأمل). لذلك كان هو مصدر الضوء الذي سرى وأنار تلك الشعاب والأودية والتلال (يحرق نفسه ليشعل مدنا ومحافظات تتوقد باللمعان والبريق الذي يجعلها منارات للسياحة في عسير. ولسان حاله يقول ويردد: (جاء الصباح بنوره فانهض له واستقبل الكون المضيء ببسمتك، كان من جميل كلامه وأصبحت علامة في عسير هذه المقولة التي تكتب بماء الورد والذهب (إن من يعمل بجد وإخلاص للوطن والمواطن سيجد العز والمعزة في كل المواطن). إن مدحناه بخلنا، وإن شكرناه عجزنا، فقد سبق فعله قوله، جعل من وجوده كالنسيم البارد الذي يهب على الأفئدة الملتهبة فينعشها تفاؤلا وحيوية، يجعل من حديثه وابتسامته ما تصفو النفس له وتسعد، وتعمل معه بجد وتنجز. ينجز في بداية يومه كل المهام، ثم تنطلق الهمم متخذة من العزم القمم، ومن الأصالة الشيم، إنه (تركي عسير) الذي اتخذ من الصعب اليسير، متوشحا بهمة (سلمان) ورؤية (محمد). فانقاد بعزمه العسير (لعسير)، وأصبحت الخطى لجمالها تسير. له نفس سامية، وتفكير ناضج متزن، يسير بخطط سليمة مرسومة، ويحضر بعقل فطين، وقلب لبيب، مع طموح في قوة وبأس، يصحبه تواضع ولين. ليزهر ورد الأمل في كل عسير بمشاريع تنموية كبيرة تساهم في سعادة إنسان عسير ومكانه (رغم شواهق جباله ووعورة سهوله). (بجهودكم تسمو عسير وترتقي بذل تجلى والعسير تيسرا). إلا أن أمير (القيم والشيم) يحمل نفسا جادة للعمل، وروح متفانية لخدمة الوطن، ويكفي ما قاله في بدايات وصوله لعسير (أمرنا ولي العهد برسم الأهداف، والعمل بعزيمة لتحقيقها، وحماية سبل الوصول إليها بسحق الفساد، وإماتة البيروقراطية العمياء، واحترام الوقت، وترتيب الأولويات، والعمل بعقلية الفريق الوقادة). أصبحت القرى قبل المراكز، والمراكز قبل المحافظات، والمحافظات قبل المدن (جميعها يتمنى زيارته لها ((وقد فعل))) ليفيض عليها من كرم ولاة أمرها بما أوكل إليه لها من تطوير وتنمية. لقد عشنا (خمس سمان) رأينا فيها الجد في العمل والسرعة في الإنجاز (ونحن شهود الله في أرضه) على ما بذل ويبذل من إصلاحات وإنجازات جعلت من بقائه مطلبا لكل صغير وكبير، ليرى نور السياحة يشرق، وأهداف الرؤية تتحقق (في عسير). لك منا الحب والتقدير، والولاء والوفاء في عسير ولعسير (والجميع للعمل معك يفخر).... سلام الله عليك، وعينه تحفظك وترعاك.

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