هل العمل في أكثر من وظيفة يعيق التقدم المهني؟

(MENAFN
- Al Watan) يلجأ بعض الأشخاص إلى العمل في أكثر من وظيفة في وقت واحد لتحقيق دخل إضافي، ولكن هذا الأمر قد ينطوي على المخاطر، تحديدا على مستوى التقدم في الحياة المهنية لهؤلاء العاملين.
فالأشخاص الذين يعملون بشكل زائد عن الطبيعي عن طريق عدد من الوظائف أو الأعمال قد يكون من الصعب عليهم أن يزدهروا ويتقدموا في أي وظيفة من الأعمال التي يقومون بها.
استخدم العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة، الذين حققوا ما يصل إلى 500 ألف دولار سنوياً من خلال العمل في وظيفتين أو ثلاث وظائف عن بُعد في وقت واحد، دخلهم الإضافي لسداد رهونهم العقارية، والتخطيط للتقاعد المبكر، والحصول على إجازات فاخرة، بحسب أشخاص منهم تحدث معهم موقع Business Insider العام الماضي، وفقا لـ(Cnbc Arabia)
ثمن الدخل المرتفع
كان روبرت المقيم في فلوريدا قادراً على كسب ما يقرب من 335 ألف دولار في العام الماضي كعامل يعاني من كثرة العمل، إلا أنه قال إن الأجر المرتفع جاء بتكلفة.
وقال : "هناك مستوى معين لا يمكنك الوصول إليه لأداء جيد في وظائف متعددة". "من المؤكد أنه من الصعب التقدم حقًا".
ومع هذا، فقد كان روبرت مستعدا للقيام بهذه الصفقة والعمل في 3 وظائف في وقت واحد لمدة نصف عام، والتي كشف أنها تتطلب حوالي 50 ساعة عمل فقط في الأسبوع. وبيّن أن الدخل الإضافي ساعده على سداد الديون والحصول على العديد من الإجازات باهظة الثمن، بما في ذلك رحلة بحرية بقيمة 20 ألف دولار تقريباً.
وأشار روبرت إلى أن مسألة التقدم الوظيفي كانت من أهم الأشياء التي كان عليه التخلي عنها في سعيه لتحقيق الدخل المرتفع من العمل الإضافي، وأضاف أنه قد يكون من الصعب أيضاً تنظيم وقت الإجازة، إذ يجب أن تتم الموافقة عليه من العديد من أصحاب العمل.
ولكن الأمر في النهاية يستحق العناء، حيث قال روبرت إن الدخل الإضافي الذي وفرته له هذه الوظيفة يجعل الأمر جديراً بالاهتمام، وحتى لو تمكن من الحصول على دخل مماثل في منصب أعلى، فإنه قال إنه قد يفضل أسلوب حياة الإفراط في العمل.
تابع : "يمكن أن أكون مديراً كبيراً يتقاضى ما بين 25 ألف دولار إلى 30 ألف دولار شهرياً وأشعر بالتوتر الشديد، أو يمكنني القيام بوظيفتين أو ثلاث وظائف والتنقل عبرها".
صعوبة تقسيم الوقت
صرّح معظم من تحدث معهم Business Insider ممن يعملون في عدة وظائف، إن هذا الأمر له إيجابياته وسلبياته، في حين أن وجود وظائف متعددة يمكن أن يكون مرهقاً ويتطلب العمل لساعات طويلة، فإن الأمر يستحق ذلك نظراً لدخولهم المرتفعة.
وعلى الصعيد نفسه، فإن المنافسة الشديدة على الأدوار البعيدة وتفويضات العودة إلى المكتب يمكن أن تجعل من العمل المفرط استراتيجية يصعب الحفاظ عليها على المدى الطويل - وقد يكون العمل في وظائف متعددة يمكن أن يكون جريمة تؤدي إلى الطرد من العمل إذا تم اكتشافها. لكن بالنسبة للعديد من العمال، فإن الأمن الوظيفي الإضافي الذي يمكن أن يأتي مع وجود وظائف متعددة يفوق هذه المخاوف.
فيما يعد التقدم الوظيفي - ومدى تقدير المرء له - عاملاً آخر يضطر العديد من العاملين بوظائف متعددة إلى أخذه في الاعتبار.
وفي مثال آخر على العمل في أكثر من وظيفة "ويليام" وهو عامل تقني مقيم في تكساس في الثلاثينيات من عمره وحصل على أكثر من 500 ألف دولار في عام 2022 من خلال العمل سراً في عدة أدوار عن بعد، قام أيضاً بتقييم تقدمه المهني.
حيث أوضح ويليام إن العمل لمدة تصل إلى 14 ساعة يومياً في مختلف أدواره يعني أنه لم يكن لديه الكثير من الوقت للاسترخاء. كما وجد صعوبة في تخصيص وقت كافٍ لكل وظيفة من وظائفه.
وقال عن العمالة الزائدة: "لقد كانت بالتأكيد مقايضة للمكاسب المالية قصيرة المدى". "لقد جعل ذلك من الصعب عليك بذل 100% في أي من الدورين، وهو أمر مطلوب للمضي قدماً في حياتك المهنية".
و بعد 8 أشهر فقط من بداية هذه المغامرة، قرر ويليام الاستقالة من الوظيفتين والتركيز على أعماله الاستشارية.
الحصول على الخبرة
لا يتفق جميع من يعاني من فرط العمل على أن العمل في وظائف متعددة يعد أمراً سيئاً للتقدم الوظيفي.
حيث كان جون، وهو متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات من جيل الألفية في كاليفورنيا، في طريقه لكسب أكثر من 300 ألف دولار في العام الماضي عبر وظيفتين عن بعد.
وقال إن المهارات التي تعلمها في إحدى الوظائف ساعدته في بعض الأحيان على أن يصبح أكثر إنتاجية في وظيفته الأخرى. وهو يعتقد أن هذا جعله عاملاً أكثر قيمة ويمكن أن يساعده في النهاية على التقدم في حياته المهنية.
وقال: "إن ذلك يجعلني أكثر إبداعاً في عملي لأنني أستطيع النظر إلى المشاكل بطرق مختلفة".
إذا كان التوفيق بين الوظائف يساعد جون في الحصول على أدوار عليا أكثر - وهذه الأدوار تنطوي على مسؤوليات وظيفية أكبر - فقد يكون من الصعب عليه الاستمرار في التوفيق بين الوظائف. ولكن قد لا يكون هذا هو الحال بالضرورة، استناداً إلى تجارب العمال الآخرين الذين يعانون من العمل المفرط.
كما أن جاستن -وهو مهندس تكنولوجيا معلومات في الخمسينيات من عمره- حصل على أكثر من 300 ألف دولار في عام 2022 من خلال العمل سراً في ثلاث وظائف بدوام كامل لمهندسي تكنولوجيا المعلومات عن بعد.
وبحلول الوقت الذي بدأ فيه العمل، قال إنه تقدم بالفعل بشكل كبير في حياته المهنية ولم يكن قلقاً بشأن مسار وظيفته.
وقال: "لم يكن لدي تقدم مستقبلي أتطلع إليه". "لكنني أستطيع تحمل تكاليف السفر الآن. لذا، فأنا لا أتخلى حقًا عن وقت الاسترخاء. إذن، ما الذي تخليت عنه حقًا؟ لا شيء".
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