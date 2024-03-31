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هل العمل في أكثر من وظيفة يعيق التقدم المهني؟

3/31/2024 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) يلجأ بعض الأشخاص إلى العمل في أكثر من وظيفة في وقت واحد لتحقيق دخل إضافي، ولكن هذا الأمر قد ينطوي على المخاطر، تحديدا على مستوى التقدم في الحياة المهنية لهؤلاء العاملين.
فالأشخاص الذين يعملون بشكل زائد عن الطبيعي عن طريق عدد من الوظائف أو الأعمال قد يكون من الصعب عليهم أن يزدهروا ويتقدموا في أي وظيفة من الأعمال التي يقومون بها.
استخدم العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة، الذين حققوا ما يصل إلى 500 ألف دولار سنوياً من خلال العمل في وظيفتين أو ثلاث وظائف عن بُعد في وقت واحد، دخلهم الإضافي لسداد رهونهم العقارية، والتخطيط للتقاعد المبكر، والحصول على إجازات فاخرة، بحسب أشخاص منهم تحدث معهم موقع Business Insider العام الماضي، وفقا لـ(Cnbc Arabia)
ثمن الدخل المرتفع
كان روبرت المقيم في فلوريدا قادراً على كسب ما يقرب من 335 ألف دولار في العام الماضي كعامل يعاني من كثرة العمل، إلا أنه قال إن الأجر المرتفع جاء بتكلفة.
وقال : "هناك مستوى معين لا يمكنك الوصول إليه لأداء جيد في وظائف متعددة". "من المؤكد أنه من الصعب التقدم حقًا".
ومع هذا، فقد كان روبرت مستعدا للقيام بهذه الصفقة والعمل في 3 وظائف في وقت واحد لمدة نصف عام، والتي كشف أنها تتطلب حوالي 50 ساعة عمل فقط في الأسبوع. وبيّن أن الدخل الإضافي ساعده على سداد الديون والحصول على العديد من الإجازات باهظة الثمن، بما في ذلك رحلة بحرية بقيمة 20 ألف دولار تقريباً.
وأشار روبرت إلى أن مسألة التقدم الوظيفي كانت من أهم الأشياء التي كان عليه التخلي عنها في سعيه لتحقيق الدخل المرتفع من العمل الإضافي، وأضاف أنه قد يكون من الصعب أيضاً تنظيم وقت الإجازة، إذ يجب أن تتم الموافقة عليه من العديد من أصحاب العمل.
ولكن الأمر في النهاية يستحق العناء، حيث قال روبرت إن الدخل الإضافي الذي وفرته له هذه الوظيفة يجعل الأمر جديراً بالاهتمام، وحتى لو تمكن من الحصول على دخل مماثل في منصب أعلى، فإنه قال إنه قد يفضل أسلوب حياة الإفراط في العمل.
تابع : "يمكن أن أكون مديراً كبيراً يتقاضى ما بين 25 ألف دولار إلى 30 ألف دولار شهرياً وأشعر بالتوتر الشديد، أو يمكنني القيام بوظيفتين أو ثلاث وظائف والتنقل عبرها".
صعوبة تقسيم الوقت
صرّح معظم من تحدث معهم Business Insider ممن يعملون في عدة وظائف، إن هذا الأمر له إيجابياته وسلبياته، في حين أن وجود وظائف متعددة يمكن أن يكون مرهقاً ويتطلب العمل لساعات طويلة، فإن الأمر يستحق ذلك نظراً لدخولهم المرتفعة.
وعلى الصعيد نفسه، فإن المنافسة الشديدة على الأدوار البعيدة وتفويضات العودة إلى المكتب يمكن أن تجعل من العمل المفرط استراتيجية يصعب الحفاظ عليها على المدى الطويل - وقد يكون العمل في وظائف متعددة يمكن أن يكون جريمة تؤدي إلى الطرد من العمل إذا تم اكتشافها. لكن بالنسبة للعديد من العمال، فإن الأمن الوظيفي الإضافي الذي يمكن أن يأتي مع وجود وظائف متعددة يفوق هذه المخاوف.
فيما يعد التقدم الوظيفي - ومدى تقدير المرء له - عاملاً آخر يضطر العديد من العاملين بوظائف متعددة إلى أخذه في الاعتبار.
وفي مثال آخر على العمل في أكثر من وظيفة "ويليام" وهو عامل تقني مقيم في تكساس في الثلاثينيات من عمره وحصل على أكثر من 500 ألف دولار في عام 2022 من خلال العمل سراً في عدة أدوار عن بعد، قام أيضاً بتقييم تقدمه المهني.
حيث أوضح ويليام إن العمل لمدة تصل إلى 14 ساعة يومياً في مختلف أدواره يعني أنه لم يكن لديه الكثير من الوقت للاسترخاء. كما وجد صعوبة في تخصيص وقت كافٍ لكل وظيفة من وظائفه.
وقال عن العمالة الزائدة: "لقد كانت بالتأكيد مقايضة للمكاسب المالية قصيرة المدى". "لقد جعل ذلك من الصعب عليك بذل 100% في أي من الدورين، وهو أمر مطلوب للمضي قدماً في حياتك المهنية".
و بعد 8 أشهر فقط من بداية هذه المغامرة، قرر ويليام الاستقالة من الوظيفتين والتركيز على أعماله الاستشارية.
الحصول على الخبرة
لا يتفق جميع من يعاني من فرط العمل على أن العمل في وظائف متعددة يعد أمراً سيئاً للتقدم الوظيفي.
حيث كان جون، وهو متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات من جيل الألفية في كاليفورنيا، في طريقه لكسب أكثر من 300 ألف دولار في العام الماضي عبر وظيفتين عن بعد.
وقال إن المهارات التي تعلمها في إحدى الوظائف ساعدته في بعض الأحيان على أن يصبح أكثر إنتاجية في وظيفته الأخرى. وهو يعتقد أن هذا جعله عاملاً أكثر قيمة ويمكن أن يساعده في النهاية على التقدم في حياته المهنية.
وقال: "إن ذلك يجعلني أكثر إبداعاً في عملي لأنني أستطيع النظر إلى المشاكل بطرق مختلفة".
إذا كان التوفيق بين الوظائف يساعد جون في الحصول على أدوار عليا أكثر - وهذه الأدوار تنطوي على مسؤوليات وظيفية أكبر - فقد يكون من الصعب عليه الاستمرار في التوفيق بين الوظائف. ولكن قد لا يكون هذا هو الحال بالضرورة، استناداً إلى تجارب العمال الآخرين الذين يعانون من العمل المفرط.
كما أن جاستن -وهو مهندس تكنولوجيا معلومات في الخمسينيات من عمره- حصل على أكثر من 300 ألف دولار في عام 2022 من خلال العمل سراً في ثلاث وظائف بدوام كامل لمهندسي تكنولوجيا المعلومات عن بعد.
وبحلول الوقت الذي بدأ فيه العمل، قال إنه تقدم بالفعل بشكل كبير في حياته المهنية ولم يكن قلقاً بشأن مسار وظيفته.
وقال: "لم يكن لدي تقدم مستقبلي أتطلع إليه". "لكنني أستطيع تحمل تكاليف السفر الآن. لذا، فأنا لا أتخلى حقًا عن وقت الاسترخاء. إذن، ما الذي تخليت عنه حقًا؟ لا شيء".

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